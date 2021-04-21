Перевезення собак в авто: як робити це безпечно

Подорожі з домашніми улюбленцями на авто є звичним явищем. У відпустку, на природу або ж просто до ветеринара собаки стали активними "користувачами" приватного транспорту.

Відтак доводиться брати тварину з собою до салону машини. Якої б ваги, породи і характеру не був ваш улюбленець, необхідно подбати про його безпеку.

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Законодавчі норми про перевезення

Умови та правила перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом в Україні унормовані у постанові Кабміну "Про затвердження Правил транспортування тварин" від 16 листопада 2011 року.

Здебільшого тут описані правила перевезення свійських тварин, таких як коні чи свині. Втім, і для котів, собак і птахів також є певний перелік правил:

Як дозволяють перевозити домашніх тварин:

дрібних тварин у кошиках, сумках із суцільним дном,

птахів у клітках,

собак у намордниках за наявності повідця, за умови, що тварина не забруднює салон та речі пасажирів і розташовується на підлозі,

за наявності підстилки – на сидінні (під час перевезення в таксі).

У чинних правилах дорожнього руху немає окремих вимог до перевезення домашніх тварин. Звісно, не йдеться про використання коней чи інших тварин як гужового транспорту. Щодо цього у ПДР є цілий розділ. Втім, перевезення домашніх тварин всередині транспорту ПДР не регулюють.

Важливо розуміти: господаря тварини, можливо, і не оштрафують за неналежне перевезення кота чи собаки. Проте потрібно дбати про їхню і власну безпеку.



Як зазначено у постанові, собака може перебувати на сидінні за наявності підстилки / Фото з Unsplash

Безпечне перевезення собак

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут

Засоби для перевезення мають покривати дві мети:

щоб водій не відволікався на тварину і вона не опинилася на передніх сидіннях

щоб захистити тварину від аварії – належним чином фіксувати її і запобігти травмуванню.

Проаналізувавши якість, надійність і безпечність найрозповсюдженіших засобів для перевозки, фахівці склали список більш і менш безпечних.

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Види перевозок для собак

Упряжка

Це жилет з ремінців на шиї та за передніми лапами з основною опорою на грудях. Вони з'єднуються з ременем безпеки автомобіля. Фахівці звертають увагу, що ремінь повинен проходити через точку кріплення джґута на спині собаки. Подовжувачі, які з'єднують джґути з гніздами безпеки, мають бути надійно закріплені.

У жодному разі упряжка не має кріпитися до звичайного нашийника.



Упряжка прикріплена до костюмчиків собак / Фото з Pinterest

Блискавка zip-line

Подібний варіант – блискавка zip-line – ремінь, що проходить стінкою заднього сидіння або верхом салону та кріпиться до нерухомих частин. Трос, що з'єднує ремінь з упряжкою, дає можливість собаці вільно почуватися на задньому сидінні. Та в разі аварії він не допустить ударів об переднє сидіння та всередині салону.



Зіплайн, що прикріплений до верху авто / Фото з Pinterest

Бустер

Ще одним популярним способом, до якого все ж є зауваги, є сидіння-бустер. Він призначений, щоб підняти собаку. Так вона може виглядати у вікно. Такий варіант, на думку фахівців, має високий ризик викиду тварини внаслідок аварії через вікно або травмування скельцями.



Бустер нагадує кошик / Фото з Pinterest

Контейнер, ящик, вольєр

Найбільш безпечним рішенням для перевезення собаки є спеціальний контейнер або ящик, кріплення якого з'єднуються з ременями безпеки або фіксуються за допомогою стяжок.

Ідеально, коли в автівці є можливість розмістити такий ящик у багажній зоні або відсіку, де тварина почуватиме себе вільно і водночас нікому не заважатиме.

Типи таких перевозок відрізняються за матеріалом, розмірами, дизайном і вагою.

Контейнери для перевозки собак / Фото з Petcage, Pinterest, Petmarket

Тестування різних способів перевезення собак в авто: дивіться відео

Пам'ятайте про безпеку перевезення тварини, вибирайте надійні способи, аби уникнути травмування вашого улюбленця.