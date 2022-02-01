Перетворився на сніговика: соцмережі розсмішив шпіц після прогулянки

Соцмережі насмішив шпіц, який повернувся з прогулянки. За декілька днів відео з чотирилапим зібрало тисячі переглядів.

На кадрах видно, що пухнастий мав дуже активну прогулянку. Усе через те, що до собаки причепилося дуже багато снігу.

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Прийшовши додому, господарі побачили на чотирилапому снігові кульок, які міцно трималися на його хутрі.

Дивіться відео зі шпіцом у снігу:

Що відомо про шпіців

Порода має неймовірно різносторонній характер. Вони надзвичайно добродушні, добрі і відкриті тварини, але при цьому помернський шпіц дуже смілива та відважна собака. Порода енергійна та потребує постійної активності. Шпіци неймовірно прив'язуються до своїх господарів.

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Загалом, характер померанського шпіца ідеально підійде активним людям, які багато рухаються, мають можливість часто вигулювати песика і приділяти йому багато уваги.

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