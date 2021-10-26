Пекінес "чергував" у поліції в Рівному: як загубленого пса повернули власниці

26 жовтня 2021 , 10:55
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Джерело:

телеграм Національної поліції України

Поліція Рівненщини повернула щасливій власниці собаку Сіму. Чергові поліцейські впустили песика породи пекінес у приміщення Головного управління поліції в Рівненській області, дозволили йому поспати на дивані, а тим часом шукали господарів за допомогою соцмереж.

Маленький собака загубився на прогулянці. Песик шукав свою власницю з усіх сил і подолав чималу відстань. Пекінесу пощастило, адже його побачили працівники Поліції Рівненської області.

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Собака ночував у поліції

Небайдужі поліцейські впустили собаку на ніч та нагодували. А вранці опублікували повідомлення в соцмережах, щоб знайти власників песика. Тим часом пекінеса розташували в одному зі службових кабінетів, де пес із задоволенням влігся на диван.


Пекінес обрав собі місце на дивані / Скриншот з відео

Кілька годин за вказаним в оголошенні номером ніхто не телефонував. У соцмережах люди писали, що хочуть забрати песика. Але на щастя, знайшлася власниця собаки.

Близько 11-ї години пролунав дзвінок і за кілька хвилин за своєю улюбленицею приїхала власниця. Радості у Сіми, як і у Людмили Миколаївни, не було меж, – розповідають у поліції.


Власників шукали через оголошення в соцмережах / Скриншот з відео

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Хазяйка проплакала всю ніч

Людмила Миколаївна, власниця пекінеса Сіми, проплакала усю ніч. А щойно на вулиці стало світло, жінка пішла шукати свою улюбленицю.

Вона підходила до всіх зустрічних: перехожих, двірників, заходила у магазини. Жінці пощастило зайти до ветаптеки, де їй повідомили, що бачили оголошення про знайденого пекінеса в Інтернеті.


Сіма та її власниця дуже зраділи / Скриншот з відео

Пенсіонерці показали оголошення – жінка одразу ж упізнала свого песика. Не гаючи часу, Людмила Миколаївна вирушила за Сімою.

Зігріту, нагодовану та вже щасливу собаку передали рівнянці. Вона щиро подякувала поліцейським за порятунок своєї улюблениці, – радіють щасливому фіналу у поліції.

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Текст повідомлення:

​​Зворушлива історія з Рівненщини
Вчора, 19 жовтня, цей маленький пекінес загубився на прогулянці. У пошуках своєї хазяйки собака подолав чималу відстань, поки його не побачили поліцейські Поліції Рівненської області.
Поліцейські впустили її на ніч, нагодували, а вже зранку через соцмережі почали пошуки власника. Тим часом пекінеса прилаштували в одному зі службових кабінетів, де він із задоволенням уподобав місце на дивані. Кілька годин за вказаним в оголошенні номером ніхто не телефонував, але бажаючих забрати пса виявилося достатньо. А вже близько 11-ї години пролунав дзвінок і за кілька хвилин за своєю улюбленицею приїхала власниця. Радості у Сіми, як і у Людмили Миколаївни, не було меж. Жінка каже, що всю ніч проплакала, а тільки почало світати – вирушила на пошуки. Кожного зустрічного запитувала за чотирилапу: і двірників, і перехожих, і продавців, але все намарно. Зайшла пенсіонерка й у ветаптеку, де їй повідомили, що бачили оголошення в Інтернеті і показали пенсіонерці. Власниця одразу впізнала свою Сіму і, не гаючи часу, вирушила за нею. Зігріту, нагодовану та вже щасливу собаку передали рівнянці. Вона щиро подякувала поліцейським за порятунок своєї улюблениці.

 

Автор: Аліна Рудченко