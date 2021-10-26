Пекінес "чергував" у поліції в Рівному: як загубленого пса повернули власниці

Поліція Рівненщини повернула щасливій власниці собаку Сіму. Чергові поліцейські впустили песика породи пекінес у приміщення Головного управління поліції в Рівненській області, дозволили йому поспати на дивані, а тим часом шукали господарів за допомогою соцмереж.

Маленький собака загубився на прогулянці. Песик шукав свою власницю з усіх сил і подолав чималу відстань. Пекінесу пощастило, адже його побачили працівники Поліції Рівненської області.

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Собака ночував у поліції

Небайдужі поліцейські впустили собаку на ніч та нагодували. А вранці опублікували повідомлення в соцмережах, щоб знайти власників песика. Тим часом пекінеса розташували в одному зі службових кабінетів, де пес із задоволенням влігся на диван.



Пекінес обрав собі місце на дивані / Скриншот з відео

Кілька годин за вказаним в оголошенні номером ніхто не телефонував. У соцмережах люди писали, що хочуть забрати песика. Але на щастя, знайшлася власниця собаки.

Близько 11-ї години пролунав дзвінок і за кілька хвилин за своєю улюбленицею приїхала власниця. Радості у Сіми, як і у Людмили Миколаївни, не було меж, – розповідають у поліції.



Власників шукали через оголошення в соцмережах / Скриншот з відео

Хазяйка проплакала всю ніч

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе

Людмила Миколаївна, власниця пекінеса Сіми, проплакала усю ніч. А щойно на вулиці стало світло, жінка пішла шукати свою улюбленицю.

Вона підходила до всіх зустрічних: перехожих, двірників, заходила у магазини. Жінці пощастило зайти до ветаптеки, де їй повідомили, що бачили оголошення про знайденого пекінеса в Інтернеті.



Сіма та її власниця дуже зраділи / Скриншот з відео

Пенсіонерці показали оголошення – жінка одразу ж упізнала свого песика. Не гаючи часу, Людмила Миколаївна вирушила за Сімою.

Зігріту, нагодовану та вже щасливу собаку передали рівнянці. Вона щиро подякувала поліцейським за порятунок своєї улюблениці, – радіють щасливому фіналу у поліції.

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Вчора, 19 жовтня, цей маленький пекінес загубився на прогулянці. У пошуках своєї хазяйки собака подолав чималу відстань, поки його не побачили поліцейські Поліції Рівненської області.

Поліцейські впустили її на ніч, нагодували, а вже зранку через соцмережі почали пошуки власника. Тим часом пекінеса прилаштували в одному зі службових кабінетів, де він із задоволенням уподобав місце на дивані. Кілька годин за вказаним в оголошенні номером ніхто не телефонував, але бажаючих забрати пса виявилося достатньо. А вже близько 11-ї години пролунав дзвінок і за кілька хвилин за своєю улюбленицею приїхала власниця. Радості у Сіми, як і у Людмили Миколаївни, не було меж. Жінка каже, що всю ніч проплакала, а тільки почало світати – вирушила на пошуки. Кожного зустрічного запитувала за чотирилапу: і двірників, і перехожих, і продавців, але все намарно. Зайшла пенсіонерка й у ветаптеку, де їй повідомили, що бачили оголошення в Інтернеті і показали пенсіонерці. Власниця одразу впізнала свою Сіму і, не гаючи часу, вирушила за нею. Зігріту, нагодовану та вже щасливу собаку передали рівнянці. Вона щиро подякувала поліцейським за порятунок своєї улюблениці.