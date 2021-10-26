Маленькая собака потерялась на прогулке. Песик искал свою владелицу изо всех сил и преодолел немалое расстояние. Пекинесу повезло, ведь его увидели работники Полиции Ровенской области.

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Собака ночевала в полиции

Неравнодушные полицейские впустили собаку на ночь и накормили. А утром опубликовали сообщения в соцсетях, чтобы найти владельцев собачки. Тем временем пекинеса расположили в одном из служебных кабинетов, где пес с удовольствием улегся на диван.



Пекинес выбрал себе место на диване / Скриншот с видео

Несколько часов по указанному в объявлении номеру никто не звонил. В соцсетях люди писали, что хотят забрать песика. Но к счастью, нашлась владелица собаки.

Около 11 часов раздался звонок и через несколько минут за своей любимицей приехала владелица. Радости у Симы, как и у Людмилы Николаевны, не было предела, – рассказывают в полиции.



Владельцев искали с помощью объявлений в соцсетях / Скриншот с видео

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Хозяйка проплакала всю ночь

Людмила Николаевна, владелица пекинеса Симы, проплакала всю ночь. А как только на улице рассвело, женщина пошла искать свою любимицу.

Она подходила ко всем встречным: прохожим, дворникам, заходила в магазины. Женщине повезло зайти в ветаптеку, где ей сообщили, что видели объявление о найденном пекинесе в Интернете.



Сима и ее владелица очень обрадовались / Скриншот с видео

Пенсионерке показали объявление – женщина сразу же узнала свою собачку. Не теряя времени, Людмила Николаевна отправилась за Симой.

Согретую, накормленную и уже счастливую собаку передали жительнице Ровно. Она искренне поблагодарила полицейских за спасение своей любимицы, – радуются счастливому финалу в полиции.

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