Патрульні повернули собаку-втікача додому

Добре, що це не про пухнастого, історією якого поділилися у поліції Києва. Патрульні повернули чотирилапого втікача додому.

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16 лютого зранку, коли інспектор Марія Бондаренко, як зазвичай, прямувала на роботу, їй на шляху зустрівся переляканий собака. Тваринка була доглянутою, а поряд нікого з людей. Вона зрозуміла, що чотирилапий просто загубився.

Поліцейська забрала пса до себе, після нагодувала та напоїла,

– йдеться у повідомленні.

Окрім "поліцейського піклування", собака-втікач ще й отримала й кваліфіковану психологічну підтримку, адже дівчина – психологиня установи.

Згодом колегам вдалося розшукати й господарку собаки. Жінка дуже зраділа зустрічі зі своїм улюбленцем.

Марія Бондаренко і собака-втікач / Фото Патрульна поліція Києва

Прикордонниця знайшла загублену чотирилапу напарницю

Прикордонниця Ліза та її собака-напарниця Вільма служать на Очаківському напрямку, де часто буває гучно. Нещодавно, поки прикордонниця несла службу в наряді, її підопічна німецька вівчарка Вільма перебувала у вольєрі. Якось стався сильний вибух, собака злякалася та втекла.

Дівчина намагалася шукати чотирилапу напарницю по місту, але певний час всі спроби були марними. Добрі люди все ж допомогли знайти загублену тварину, і дівчата знову разом наближують нашу перемогу.