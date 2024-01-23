У собак курців в шість разів частіше розвивається рак. Настільки тривожні висновки були зроблені вченими з Університету Пердью під час нового дослідження.

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Пасивне куріння підвищує ризик розвитку раку у собак

Команда експертів висунула пропозицію, яка підкреслює потенційні переваги відмови власників домашніх тварин від їхньої шкідливої звички. Згідно з їхнім аналізом, ця зміна поведінки може ефективно зменшити вплив шкідливого диму на тварин, а отже, зменшити пов'язані з цим небезпеки для здоров'я, з якими вони стикаються в довгостроковій перспективі.

Сподіваємося, що отримані результати змусять курців ще раз замислитися над тим, щоб відмовитися від шкідливої звички,

– каже професорка Дебора Кнапп.

Раніше вчені проводили дослідження, які продемонстрували прямий зв'язок між курінням і розвитком принаймні 15 різних видів раку у людей. Однак, вплив пасивного куріння на тварин залишається майже невідомим. Усуваючи цю прогалину в знаннях, команда дослідників провела нове дослідження, щоб зрозуміти потенційну кореляцію між впливом сигаретного диму та підвищеним ризиком раку у собак.

Так, у дослідженні взяли участь 120 шотландських тер'єрів — ця порода собак у 20 разів частіше захворює на рак сечового міхура, ніж інші породи. За словами Снапп, їм відомо, що генетика цих тварин значно збільшує їхню вразливість до розвитку раку.

Що показали дослідження?

У дослідженні, яке тривало протягом трьох років, вчені ретельно спостерігали за поведінкою та умовами життя різних тварин. Основна увага була зосереджена на ретельному моніторингу їх загального самопочуття, навколишнього середовища, споживання їжі, фізичної активності та місця перебування.

Всебічний аналіз зібраних даних показав, що тварини, які піддавалися пасивному курінню, мали шестикратне збільшення ймовірності розвитку раку сечового міхура порівняно з тими, хто не піддавався шкідливому впливу сигаретного диму.

Пасивне куріння підвищує ризик розвитку раку у собак / Фото Unsplash

Команда виявила, що під час пасивного куріння організм улюбленця поглинає хімічні речовини й виводить їх через сечу, що може призвести до раку сечових шляхів. Ще більш тривожним є те, що вчені виявили, що собаки, окрім вдихання цих токсинів, можуть також поглинати їх, облизуючи одяг, змочений сигаретним димом.

Водночас Кнапп підкреслила, що результати їхнього дослідження не є "чорно-білими". За її словами, було виявлено, що кореляція між пасивним курінням і раком у собак не є абсолютною. Подібно до людей, не всі собаки, які піддаються впливу сигаретного диму, розвивають це небезпечне для життя захворювання, хоча дивно, що деякі собаки, які не постраждали від такого впливу, все одно хворіють.

З усім тим, вчені очікують, що ці відкриття послужать потужним стимулом для людей, які прагнуть відмовитися від шкідливої звички куріння.

Зауважимо, деякі аспекти людської поведінки можуть спровокувати нервування у собак. Так, було визначено 7 речей, які собаки терпіти не можуть у людській поведінці.