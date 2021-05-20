Паралізоване цуценя робить перші кроки: зворушливі кадри піймали на відео

Цуценя народилося паралізованим. Песик на прізвисько Бенджамін Бенні має важку деформацію хребта, через яку не може ходити самостійно.

Малюку пощастило, адже його забрали у прийомну родину. У віці 12 тижнів Бенджамін Бенні отримав свій перший візок. Тепер песик може гуляти.

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Щасливий песик робить перші кроки / Фото The Tucker Farm

Історія життя Бенні починалася не надто щасливо. Заводчик віддав песика до притулку у віці 2 тижні.

Малюка довелося вигодовувати із пляшечки протягом тривалого часу. Через місяць Бенні вже був достатньо сильним, щоб їхати у нову родину.

Поки що прийомною мамою песика стала Бет Вільямс. Щойно малюк потрапив до неї, жінка почала займатися терапією для задніх лапок песика.

Але лікування не допомагало. У Бенні значно деформований хребет, тому він не зуміє ходити самотужки. Тоді прийомна мама вирішила подарувати собаці візок для активного й щасливого життя.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Песика привчають до прогулянок поступово, щоб він набрався сили та зміцнів. Але Бенні обожнює свій візок.

Бенні залишався б на своїх прогулянкових колесах цілий день, якби ми дозволяли, – розповідає Бет Вільямс.



Тепер Бенні може гуляти / Фото The Tucker Farm

Тепер песик став самостійним і шукатиме свій постійний дім та люблячих господарів.

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