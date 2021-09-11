Папуги какаду можуть виготовляти інструменти, щоб виїсти серединку фруктових кісточок

Вчені з’ясували, що папуги какаду набагато розумніші, ніж вважалося раніше. Щоб поласувати нутрощами фруктових кісточок, вони можуть виготовляти набори інструментів.

Використовуючи їх у певному порядку, кожен з них має свій дизайн і призначення. Раніше таку поведінку науковці виявляли лише у приматів, зокрема шимпанзе та мавп-капуцинів.

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Дослідження какаду

Таке відкриття зробила група дослідників з Лабораторії Танімбар Гоффін в Індонезії, які роками вивчають какаду. Під час свого експерименту вони кілька місяців тримали у вольєрі 15 диких птахів, а потім випустили їх на волю.



Вольєр для какаду / Фото vetmeduni

Нічого особливого не сталося, коли папугам давали основні продукти харчування, такі як папайя та кокосові горіхи. Однак все змінилося, коли їм запропонували більш складні фрукти під назвою морське манго або вавай.

Цей невеликий плід має міцну кісточку наповнену насінням. Очевидно птахи вважають їх дуже смачними і поживними. Тож вченим вдалося побачити, як один із какаду швидко створив не один, а три різні типи інструментів, які він послідовно використовував, щоб дістатися нутрощів кісточки.

Виготовлення інструментів

Спочатку птаха з’їла усю м’якоть плоду та оголила кісточку.

Потім какаду відламав з дерева невеличку гілку та дзьобом зняв з неї кору, а на одному кінці зробив клин. Язиком він проштовхнув клин у кісточку та відкрив її.

Далі какаду зробив ще один інструмент, який був трохи вужчим, та прорвав ним жорстку оболонку навколо насіння.

І насамкінець він виготовив плоский інструмент, який використовував як ложку, щоб зачерпнути насіння.

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Вчені кажуть, що із 15 піддослідних птахів таку поведінку вони помітили лише у двох з них. Проте деякі з цих інструментів науковці бачили у дикій природі, які какаду викинули після їх використання. На думку дослідників, це свідчить про те, що ці птахи діляться один з одним своїми знаннями.



Дослідники з Лабораторії Танімбар Гоффін в Індонезії / Фото vetmeduni

Дивіться відео, як какаду виготовляє інструменти

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