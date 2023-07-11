На відео жако Ейнштейн спостерігає, як Джефф щось лагодить під кухонними шафами, а коли помічає, що чоловік вдарився, занепокоєно запитує про самопочуття господаря. Дивіться також У Африці на камеру потрапив момент, як 20 левів прийшли на водопій: видовищне відео

З тобою все гаразд?

– папуга стурбовано реагує на травму господаря.

На що Джефф відповідав йому: "Так, я в порядку. Дякую, що запитав".

Власники Ейнштейна написали в описі до відео: "Жако, або африканський сірий папуга, такі як Ейнштейн, надзвичайно розумні, а у нього великий словниковий запас, який він часто використовує в контексті". Але як виявилося, Ейнштейн не тільки розумний, а й дуже турботливий.

Дивно те, що папуга зміг вимовити справді дуже відповідну для ситуації фразу.

Як це було: дивіться відео

Домашня свинка напала на ведмедя, врятувавши своїх друзів

Барбі-К'ю — свинка з Ванкувера, яка нещодавно здивувала свою сім'ю. Зазвичай тиха і спокійна вихованиця, відважно захистила своїх друзів-тварин від ведмедя.

Власниця свині Крістал Уоллс та її чоловік у цей час були у від'їзді зі своїми чотирма собаками. Зазвичай пси захищають домашніх тварин, але оскільки вони були відсутні того вечора Барбі-К'ю взяла на себе цей обов'язок.

На опублікованих кадрах з камер відеоспостережень Барбі-К'ю намагається загнати тварин назад задля їхньої безпеки та кидається на них, щоб утримати на безпечній відстані від ведмедя. Потім вона повертається до дикого звіра і нападає на нього.