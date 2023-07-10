На опублікованих кадрах з камер відеоспостережень Барбі-К'ю намагається загнати тварин назад задля їхньої безпеки та кидається на них, щоб утримати на безпечній відстані від ведмедя. Потім вона повертається до дикого звіра і нападає на нього.

Про хижака сім'ї повідомила сусідка, яка помітила, що паркан був зламаний. Подружжя одразу помчалося додому, на щастя, вони виявили, що з усіма тваринами все гаразд. Але, коли переглянули записи з камер, то були шоковані побаченим. Вони не очікували, що їхня свинка була здатна на подібне.

Містер Уоллс сказав, що було просто неймовірно бачити Барбі-К'ю такою сміливою, справжня супергероїня. Чоловік також розповів, що зазвичай вона досить сором'язлива і боїться кіз.

Подивіться самі, як відважно свинка билася з ведмедем:

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