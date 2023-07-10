Як домашня свинка вступила у бій з ведмедем
Власниця свині Крістал Уоллс та її чоловік у цей час були у від'їзді зі своїми чотирма собаками. Зазвичай пси захищають домашніх тварин, але оскільки вони були відсутні того вечора Барбі-К'ю взяла на себе цей обов'язок. І дуже вчасно, адже ведмідь увірвався в загін абсолютно несподівано!
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На опублікованих кадрах з камер відеоспостережень Барбі-К'ю намагається загнати тварин назад задля їхньої безпеки та кидається на них, щоб утримати на безпечній відстані від ведмедя. Потім вона повертається до дикого звіра і нападає на нього.
Про хижака сім'ї повідомила сусідка, яка помітила, що паркан був зламаний. Подружжя одразу помчалося додому, на щастя, вони виявили, що з усіма тваринами все гаразд. Але, коли переглянули записи з камер, то були шоковані побаченим. Вони не очікували, що їхня свинка була здатна на подібне.
Містер Уоллс сказав, що було просто неймовірно бачити Барбі-К'ю такою сміливою, справжня супергероїня. Чоловік також розповів, що зазвичай вона досить сором'язлива і боїться кіз.
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На сафарі помітили як 20 левів прийшли на водопій
У південноафриканському заповіднику Мала-Мала зняли видовищне відео, як 20 левів прийшли до річки на водопій. Один із туристів розповів, що на сафарі група шукала леопарда. Втім, його не побачили, а натомість пощастило поспостерігати за родиною слонів, які купалися у річці. Далі вони помітили декількох левів.
Чоловік додав, що це було ідеально, коли двадцять левів вишикувалися перед ними на березі річки, й пили воду.