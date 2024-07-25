Панда просто хотіла почесати спинку, натомість підкорила мережу танцем: відео розсмішить кожного

Гігантська панда, на ім'я Чжан Ка, підкорила інтернет своєю унікальною технікою чухання спини. Ведмідь привернув увагу своїми граціозними танцювальними рухами, які спочатку були призначені лише для того, щоб зняти свербіж під час сидіння.

Дивлячись на кумедну тварину, складно не посміхнутися. Це відео точно зробить вам настрій!

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Панда підкорила інтернет своїм танцем

Чжан Ка, якій 24 роки, з 2000 року мешкає у Дослідницькому центрі гігантської панди в Ченду, провінція Сичуань, Китай. Вона демонструє неабияку грацію та гнучкість під час чесання спини. Її рухи, які включають елегантні повороти і підняті передні лапи, зачаровують глядачів своєю танцювальністю.

Дослідники визначили, що панди демонструють різну поведінку з різних причин, наприклад, дряпають тверді поверхні, щоб полегшити свербіж, позначити свою територію або просто для задоволення.

Попри основні мотиви, спостерігачі вважають видовище, коли панди займаються цим, милим і потішним.

Як це було: дивіться відео

Користувачі мережі були захоплені танцем панди, яка чухає собі спинки таким цікавим методом. Ось декілька коментарів, які залишили глядачі під відео: