Особливий подарунок: що допомогло хворому цуцику нарешті встати на лапки

Метис ши-цу та йоркширського тер'єра, якого назвали Тобі, своїми розмірами менший, ніж кіт. Малюк не може самостійно ходити й через маленькі параметри йому неможливо знайти ходунки.

Тобі народився з гідроцефалією. У його мозку накопичуються надлишки рідини, що тиснуть на мозок, порушуючи координацію рухів. Крім того, він важить менше, ніж пів кілограма.

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Господарі подумали, що не хочуть продовжувати страждання малюка, тому вирішили його приспати. Тоді про історію Тобі взнала організація, що допомагає йоркширським тер'єрам. Вони забрали цуценя, аби допомогти йому влаштувати найкраще життя.

На різдвяні свята Тобі отримав маленькі ходунки у вигляді металевої рами з колесами. Ця конструкція дозволяє собаці триматися на лапках, а виготовлена була на замовлення.



Тобі / Фото Courtesy Walkin' Pets​

"Кожна жива істота заслуговує на життя", — повідомила президентка благодійної організації, яка врятувала Тобі, Кіт ДеРош.

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Жінка забрала крихітного пса до себе. Своїм прикладом вона сподівається надихнути інших людей брати цуценят з особливими потребами.

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