Ореоли сліпих собак – засоби, які можуть допомогти собакам з частковою або повною втратою зору краще орієнтуватися в просторі. Його конструкція проста і на вигляд справді нагадує ангельський німб.

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Як влаштований ореол для сліпих собак

В основі засобу – жилет, який має карабін для повідця. У ньому також є спеціальні "пази", в які поміщається алюмінієвий чи пластиковий круг. Жилет одягається на собаку, і круг утворює довкола його голови німб.

Коли собака наближається впритул до якогось предмета, він стукається об нього німбом. Так можна запобігти травмуванням черепа, очей, вух тощо.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



Сліпий собака натикається на ніжки меблів ореолом, а не головою / Фото з aliexpress

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Ореол сліпих собак призначений для підтримки собак з різними захворюваннями зору, зокрема:

глаукома;

катаракта;

захворювання сітківки внаслідок набутої дегенерації;

втрата зору внаслідок діабету;

травми очей.

Ореол може бути корисним, дозволяючи їм вільніше пересуватися. Власникам собак із вадами зору він дає трохи спокою. Оскільки вдома, наприклад, не доведеться так сильно турбуватися через те, що собака травмується об стіну чи меблі.

Скільки коштує і де його знайти

Раніше такі ореоли були "крафтовими" і виготовлялися на замовлення. Зараз же їх можна знайти у зоомагазинах чи просто замовити на Aliexpress. В інтернеті ціна ореолу у середньому 300 – 400 гривень.