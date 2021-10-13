Олень 2 роки ходив з автомобільною шиною на шиї: як звільняли тварину

У штаті Колорадо співробітники служби охорони дикої природи зняли з шиї 4-річного оленя автомобільну шину. З нею тварина прожила понад 2 роки.

Оленя з шиною на шиї помітили ще у 2019 році. Проте співробітникам служби охорони дикої природи штату Колорадо не вдавалося зловити тварину.

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Експертам довелося приспати оленя за допомогою дротика, щоб допомогти йому позбутися автомобільної шини на шиї. Проте тварині довелося трошки підпиляти роги, оскільки покришку розрізати не вдавалося. Співробітник управління парків і лісів Колорадо Скотт Мердок пояснив, що усе через металеві нитки, які не вдалося розрізати.

За той час, що олень носив шину на шиї, всередині накопичилося кілька кілограмів бруду і хвої — це значно ускладнювало життя тварині.

Попри це, стан здоров'я тварини залишалося хорошим. "Я насправді дуже здивувався, коли зрозумів, що він в дуже хорошій формі", – додав Мердок. За 2 роки шина не пошкодила шию оленя. На ній був трохи стертий волосяний покрив і виднілася невелика відкрита рана розміром з монету, проте загалом він не був пошкоджений.

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