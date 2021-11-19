Одна проти всіх: як в Індії жінка зуміла врятувати 28 тисяч черепах

Жінка на ім'я Аруніма Сінгх отримала престижну премію NatWest Group Earth Heroes Save the Species Award 2021. Усе за порятунок десятків тисяч черепах.

Аруніма – одна із найпрацелюбніших зоозахисниць в Індії. Жінка докладає максимум зусиль, щоб рятувати черепах, крокодилів і навіть дельфінів, що мешкають в річці Ганг.

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Діяльність Аруніми в цифрах

Аруніма Сінгх веде свою діяльність з 2013 року. За цей час жінка:

навчила берегти природу понад 50 тисяч дітей,

врятувала понад 28 тисяч черепах,

допомогла 6 болотним крокодилам та 4 дельфінам.

Я часто ходила на річку з бабусею та дідусем, щоб спостерігати за життям у воді. Я думаю, моя пристрасть до збереження природи виникла через це,

– розповідає жінка.



Черепаху випускають на волю / Фото RoundGlass Sustain

Черепах їдять та сушать на "ліки"

В Індії поширена практика, коли черепах ввозять нелегально та продають на чорному ринку. Цих тварин використовують для їжі, а також у народній медицині.

Місцеві "знахарі" купують черепах, завезених контрабандою, та сушать їх панцирі, щоб потім продати під виглядом ліків. Завдяки діяльності Аруніми та її колег у злочинців конфіскують тонни такого "зілля".

Також Аруніма допомагає проводити вилов та відпускати в дику природу ті види черепах, що перебувають на межі зникнення. Зокрема, це індійська вузькоголова черепаха.

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Також Аруніма проводить начання для працівників лісового департаменту і ветеринарів. Вона розповідає, як потрібно поводитися із плазунами, що можуть трапитися під час роботи.



Волонтерка з врятованою черепахою / Фото Turtle Survival Alliance

Ще один напрям діяльності жінки: створення колоній для рідких видів черепах. У таких місцях з яєць вирощують рідкісні види, годують малюків та дбають про них, щоб потім випустити у природу.

Багато із цих видів не мають шансу вилупитися з яєць та вирости в природі – тільки у штучних колоніях, де про них дбають люди.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Ізадже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.