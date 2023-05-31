В Одеському зоопарку на світ з'явилися пташенята чорних лебедів
Пташенятам декілька тижнів. Про це повідомили у пресслужбі зоопарку.
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Незабаром разом з батьками вони плаватимуть на озері в зоопарку.
В Одеському зоопарку поповнення: у пари чорних лебедів з'явилися пташенята. Нащадки чорного австралійського лебедя, яким ще декілька тижнів, вже показали відвідувачам,
– йдеться у повідомленні.
В установі уточнили, що чорні лебеді у дикій природі живуть в Австралії та Новій Зеландії. В Україні їх можна побачити тільки в зоопарку.
Пташенята чорних лебедів / Фото Одеський зоопарк
На Закарпатті в екопарку народилися лами
У екопарку "Долина вовків" у Синевирській Поляні Хустського району народилися лами. Малюк вже активно проводить час з мамою на території.
У екопарку є й дикі тварини, яких привозять, щоб їх відгодували та відпустили на волю. Так, окрім екзотичних лам, в екопарку можна побачити чотири породи вовків, а також оленів, альпак, сурі, левів, тигрів, рисей тощо.