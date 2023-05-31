В Одеському зоопарку на світ з'явилися пташенята чорних лебедів

Пташенятам декілька тижнів. Про це повідомили у пресслужбі зоопарку.

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Незабаром разом з батьками вони плаватимуть на озері в зоопарку.

В Одеському зоопарку поповнення: у пари чорних лебедів з'явилися пташенята. Нащадки чорного австралійського лебедя, яким ще декілька тижнів, вже показали відвідувачам,

– йдеться у повідомленні.

В установі уточнили, що чорні лебеді у дикій природі живуть в Австралії та Новій Зеландії. В Україні їх можна побачити тільки в зоопарку.

Пташенята чорних лебедів / Фото Одеський зоопарк

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