В одеському зоопарку народилися єгипетські летючі собаки: як виглядають малюки
19 січня 2022 , 19:43Читать новость на русском
Одразу четверо дитинчат летючої собаки з'явилися на світ в Одесі. Ці тварини схожі на звичних нам летючих мишей.
В одеському зоопарку сталося поповнення. Там народилося одразу 4 малюки єгипетських летючих собак.
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Малеча вже навіть почала літати. Ці невеликі тваринки харчуються фруктами, а особливу активність проявляють вночі.
Малюки вже самостійно літають і добре харчуються,
– повідомляють у зоопарку.
Так виглядають єгипетські летючі собаки / Фото з фейсбуку Одеського зоопарку
Подивитися на тваринок можна в акватераріумі щодня з 9 до 17 години.
Що відомо про летючих собак
Друга назва виду – "Нільський крилан". Цих тварин відносять до рукокрилів родини криланових. Довжина тіла дорослої особини становить близько 17 сантиметрів. Попри легенди про летючих мишей, ці тваринки – зовсім не вампіри. Вони харчуються фруктами. Цей вид неймовірно розповсюджений в Африці. Також летючі собаки мешкають в Південно-Західній Азії.
Нещодавно в зоопарку народилася лама
- Перший поповненням 2022 року в зоопарку став малюк лами.
- Ламеня почувається добре, а от батько маляти став агресивним: найчастіше дістається відвідувачам, адже він у них плюється.
- Зараз в зоопарку мешкає 6 дорослих лам та новонароджене ламеня.
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Текст повідомлення:
В Одеському зоопарку поповнення. У наших єгипетських летючих собак народилися малюки. Малюки вже самостійно літають і добре харчуються.
Єгипетська летюча собака (Нільський крилан) – вид рукокрилих родини криланових. Довжина тіла приблизно 17 сантиметрів. Харчуються фруктами. Велику активність проявляють вночі.
Побачити летючих собак можна у акватераріумі з 9:00 до 17:00.