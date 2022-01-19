В одеському зоопарку народилися єгипетські летючі собаки: як виглядають малюки

Одразу четверо дитинчат летючої собаки з'явилися на світ в Одесі. Ці тварини схожі на звичних нам летючих мишей.

В одеському зоопарку сталося поповнення. Там народилося одразу 4 малюки єгипетських летючих собак.

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Малеча вже навіть почала літати. Ці невеликі тваринки харчуються фруктами, а особливу активність проявляють вночі.

Малюки вже самостійно літають і добре харчуються,

– повідомляють у зоопарку.



Так виглядають єгипетські летючі собаки / Фото з фейсбуку Одеського зоопарку

Подивитися на тваринок можна в акватераріумі щодня з 9 до 17 години.

Що відомо про летючих собак

Друга назва виду – "Нільський крилан". Цих тварин відносять до рукокрилів родини криланових. Довжина тіла дорослої особини становить близько 17 сантиметрів. Попри легенди про летючих мишей, ці тваринки – зовсім не вампіри. Вони харчуються фруктами. Цей вид неймовірно розповсюджений в Африці. Також летючі собаки мешкають в Південно-Західній Азії.

Нещодавно в зоопарку народилася лама

Перший поповненням 2022 року в зоопарку став малюк лами.

Ламеня почувається добре, а от батько маляти став агресивним: найчастіше дістається відвідувачам, адже він у них плюється.

Зараз в зоопарку мешкає 6 дорослих лам та новонароджене ламеня.

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На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Текст повідомлення:

В Одеському зоопарку поповнення. У наших єгипетських летючих собак народилися малюки. Малюки вже самостійно літають і добре харчуються.

Єгипетська летюча собака (Нільський крилан) – вид рукокрилих родини криланових. Довжина тіла приблизно 17 сантиметрів. Харчуються фруктами. Велику активність проявляють вночі.

Побачити летючих собак можна у акватераріумі з 9:00 до 17:00.