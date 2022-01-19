В одесском зоопарке произошло пополнение. Там родилось сразу 4 малыша египетских летучих собак.
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Малыши уже даже начали летать. Эти небольшие животные питаются фруктами, а особую активность проявляют ночью.
Малыши уже самостоятельно летают и хорошо питаются, –
сообщают в зоопарке.
Так выглядят египетские летучие собаки / Фото с фейсбука Одесского зоопарка
Посмотреть на животных можно в акватерариуме ежедневно с 9 до 17 часов.
Что известно о летучих собаках
Второе название вида – "Нильский крылан". Этих животных относят к рукокрылам семейства крылановых. Длина тела взрослой особи составляет около 17 сантиметров. Несмотря на легенды о летучих мышах, эти животные совсем не вампиры. Они питаются фруктами. Этот вид невероятно распространен в Африке. Также летучие собаки обитают в Юго-Западной Азии.
Недавно в зоопарке родилась лама
- Первым пополнением 2022 года в зоопарке стал малыш ламы.
- Он чувствует себя хорошо, а вот отец малыша стал агрессивным: чаще всего достается посетителям, ведь он в них плюется.
- Сейчас в зоопарке проживают 6 взрослых лам и новорожденный малыш.
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Текст сообщения:
В Одесском зоопарке пополнение. У наших египетских летучих собак родились малыши. Малыши уже самостоятельно летают и хорошо питаются.
Египетская летучая собака (Нильский крылан) – вид рукокрылых семейства крылановых. Длина тела примерно 17 сантиметров. Питаются фруктами. Наибольшую активность проявляют ночью.
Увидеть летучих собак можно в акватерариуме с 9:00 до 17:00.