В одесском зоопарке произошло пополнение. Там родилось сразу 4 малыша египетских летучих собак.

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Малыши уже даже начали летать. Эти небольшие животные питаются фруктами, а особую активность проявляют ночью.

Малыши уже самостоятельно летают и хорошо питаются, –

сообщают в зоопарке.



Так выглядят египетские летучие собаки / Фото с фейсбука Одесского зоопарка

Посмотреть на животных можно в акватерариуме ежедневно с 9 до 17 часов.

Что известно о летучих собаках

Второе название вида – "Нильский крылан". Этих животных относят к рукокрылам семейства крылановых. Длина тела взрослой особи составляет около 17 сантиметров. Несмотря на легенды о летучих мышах, эти животные совсем не вампиры. Они питаются фруктами. Этот вид невероятно распространен в Африке. Также летучие собаки обитают в Юго-Западной Азии.

Недавно в зоопарке родилась лама

Первым пополнением 2022 года в зоопарке стал малыш ламы.

Он чувствует себя хорошо, а вот отец малыша стал агрессивным: чаще всего достается посетителям, ведь он в них плюется.

Сейчас в зоопарке проживают 6 взрослых лам и новорожденный малыш.

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

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Текст сообщения:

В Одесском зоопарке пополнение. У наших египетских летучих собак родились малыши. Малыши уже самостоятельно летают и хорошо питаются.

Египетская летучая собака (Нильский крылан) – вид рукокрылых семейства крылановых. Длина тела примерно 17 сантиметров. Питаются фруктами. Наибо льшую активность проявляют ночью.