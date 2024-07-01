В Одесі на пляжі помітили великого ската: неймовірні кадри

В курортних морських містечках постійно можна стати свідками появи незвичайних мешканців водойм. Зокрема, днями таке трапилося і в Одесі.

Там на пляжі відпочивальники помітили біля берега велику рибу – ската-хвостокола. Інцидент відбувся на 16-й станції Великого Фонтана.

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В Одесі на пляжі помітили великого ската

30 червня на березі Одеси було виявлено великого ската. Риба перебувала в ослабленому стані і з незрозумілих причин пливла до берега. Влада та морські біологи з'ясовують обставини цієї незвичайної події.

Скат підплив прямо до берега: дивіться відео

Поява ската викликала цікавість громадськості, і хтось ненадовго виловив морську тварину на берег, але потім повернув її назад у море.

Такі дії людей викликали у мережі шквал критики. Ось декілька коментарів:

"А чому людям не шкода ту рибу що вони їдять";

"Як дикуни якісь, нащо його було з води діставати? Щоб пофоткатись? Зовсім з глузду з'їхали…";

"Стадо дебілів";

"Щоб шипа комусь загнав, ото номер був би".

Ската виловили: дивіться відео

Нагадаємо, що у ската є отруйний шип, який може нанести дуже серйозні травми. Тому контакт з ним небезпечний.

На лиманах Одещини оселилися малі білі чаплі

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", на березі Шаганського лиману, процвітає популяція маленьких охайних чапель, які полюють на рибу. Торік чаплям не вдалося завести численне потомство через війну, але зараз ситуація з розмноженням у них значно покращилася.

Тому останніми тижнями кожного світанку і під вечір на берегах лиману Шагани можна спостерігати охайних малих чепур.