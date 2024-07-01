В Одесі на пляжі помітили великого ската: неймовірні кадри
Джерело:інстаграм @culturemeter_odessa
В курортних морських містечках постійно можна стати свідками появи незвичайних мешканців водойм. Зокрема, днями таке трапилося і в Одесі.
Там на пляжі відпочивальники помітили біля берега велику рибу – ската-хвостокола. Інцидент відбувся на 16-й станції Великого Фонтана.
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В Одесі на пляжі помітили великого ската
30 червня на березі Одеси було виявлено великого ската. Риба перебувала в ослабленому стані і з незрозумілих причин пливла до берега. Влада та морські біологи з'ясовують обставини цієї незвичайної події.
Скат підплив прямо до берега: дивіться відео
Поява ската викликала цікавість громадськості, і хтось ненадовго виловив морську тварину на берег, але потім повернув її назад у море.
Такі дії людей викликали у мережі шквал критики. Ось декілька коментарів:
- "А чому людям не шкода ту рибу що вони їдять";
- "Як дикуни якісь, нащо його було з води діставати? Щоб пофоткатись? Зовсім з глузду з'їхали…";
- "Стадо дебілів";
- "Щоб шипа комусь загнав, ото номер був би".
Ската виловили: дивіться відео
Нагадаємо, що у ската є отруйний шип, який може нанести дуже серйозні травми. Тому контакт з ним небезпечний.
На лиманах Одещини оселилися малі білі чаплі
У Національному природному парку "Тузлівські лимани", на березі Шаганського лиману, процвітає популяція маленьких охайних чапель, які полюють на рибу. Торік чаплям не вдалося завести численне потомство через війну, але зараз ситуація з розмноженням у них значно покращилася.
Тому останніми тижнями кожного світанку і під вечір на берегах лиману Шагани можна спостерігати охайних малих чепур.