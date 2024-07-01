Там на пляже отдыхающие заметили у берега крупную рыбу – ската-хвостокола. Инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана.
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В Одессе на пляже заметили большого ската
30 июня на берегу Одессы был обнаружен большой скат. Рыба находилась в ослабленном состоянии и по непонятным причинам плыла к берегу. Власти и морские биологи выясняют обстоятельства этого необычного события.
Скат подплыл прямо к берегу: смотрите видео
Появление ската вызвало интерес общественности, и кто-то ненадолго выловил морское животное на берег, но потом вернул его обратно в море.
Такие действия людей вызвали в сети шквал критики. Вот несколько комментариев:
- "А почему людям не жалко ту рыбу, что они едят";
- "Как дикари какие-то, зачем его было из воды доставать? Чтобы пофоткаться? Совсем с ума сошли...";
- "Стадо дебилов";
- "Чтобы шипа кому-то загнал, вот номер был бы".
Ската выловили: смотрите видео
Напомним, что у ската есть ядовитый шип, который может нанести очень серьезные травмы. Поэтому контакт с ним опасен.
На лиманах Одесской области поселились малые белые цапли
В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", на берегу Шаганского лимана, процветает популяция маленьких аккуратных цапель, которые охотятся на рыбу. В прошлом году цаплям не удалось завести многочисленное потомство из-за войны, но сейчас ситуация с размножением у них значительно улучшилась.
Поэтому в последние недели каждый рассвет и под вечер на берегах лимана Шаганы можно наблюдать опрятных малых чепур.