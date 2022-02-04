Обвиває стовбур та підіймається по дереву: відео з вправним пітоном

Чоловік зняв відео, яке зібрало понад 14 мільйонів переглядів. На ньому килимовий пітон майстерно підіймався вверх по дереву.

Рід Ньюелл з Австралії здивував людей, показавши, як змії підкорюють дерева. Великий плазун зовсім не злякав чоловік, адже це його робота.

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Відомо, що Рід приїхав на виклик, адже люди виявили вдома двометрового пітона. Чоловік упіймав його та вивіз у дику природу, де пітон вирішив залізти на дерево. Завдяки сильним мʼязам, змія обвивала стовбур та підіймалася вище.

Дивіться відео: як пітон ліз на дерево

Що відомо про килимового пітона

У природі цей плазун сягає довжини 1,5 – 2,1 метра. Проте зустрічалися самки, які виростали до 2,6 метра. Середня вага дорослих змій становить 10 – 15 кілограмів. Переважно живуть на деревах і чагарниках. Часто зустрічаються в саванах, на скелях, в лісах.

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Ці пітони – хижаки. Вони харчуються гризунами малих і середніх розмірів: мишами, щурами, кроликами. Важливо зазначити, що вони не отруйні, проте людині слід бути обережною, адже можуть вкусити.

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