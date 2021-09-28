Обрала собі жертву: як розумна мавпа повернулася в село, щоб помститися

Макака виду боннет обрав своєю "жертвою" одного чоловіка. Примат подолав 20 кілометрів, щоб повернутися в село, де живе його "ворог".

Цей самець макаки з Індії вразив людей своїм розумом та злопам'ятністю. Тварина нападала на одного чоловіка в селі. А коли мавпу вивезли звідти, вона повернулася, доїхавши попутною машиною.

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Лякав дітей біля школи

Самець бродив поблизу села Коттігехара у штаті Карнатака. Мавпа харчувалася залишками їжі та нікого не чіпала. Але потім тварину почали усе частіше бачити біля місцевої школи, де вона лякала дітей.

Тоді на макаку поскаржилися місцевій владі. Тварину вирішили відловити й вивезти.

На місце прибули працівники лісового господарства. Однак розумний примат не давався так просто. На допомогу прийшли місцеві мешканці.

Обрав жертвою одного чоловіка

Чоловік на ім'я Джагадіш пробував заманити мавпу, коли раптом вона підскочила та вкусила його за руку. Джагадіш почав тікати, а самець його переслідував. Тоді чоловік заховався у свою моторикшу, а макака почав рвати покриття стелі.

Хитру тварину ловили близько 3 годин. Зрештою, її упіймали й вивезли до лісу Балур, що за 22 кілометри від села.



Тварині не сподобався місцевий чоловік / Фото ілюстративне / Unsplash

Повернулася попуткою

Менш ніж за тиждень зла тваринка знову була в селі. Виявилося, що вона приїхала додому попутною вантажівкою.

Коли Джагадіш дізнався про це, то дуже злякався. Він сам зателефонував до лісового управління й попросив упіймати мавпу знову.

Я не виходив на вулицю. Я знаю, що це та ж мавпа, адже минулого разу ми всі побачили знак на її вусі, – розповідає чоловік.

Чому мавпа напала саме на Джагадіша – невідомо. Ці тваринки нерідко нападають на людей. Однак таке методичне "переслідування" здивувало фахівців з відлову мавп.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.



Мавпи можуть нападати на людей, але рідко обирають собі одну конкретну "жертву" / Фото ілюстративне / Unsplash

Тварину знову упіймали та вивезли в далекий ліс. У селі сподіваються, що вона більше не повернеться. А Джагадіш вирішив про всяк випадок ще кілька днів не виходити з дому.

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