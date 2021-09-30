Обіймає та притуляється: як кішка віддячила за порятунок з клітки – зворушливе відео

Жінка вилучила кішку від господарки, яка тримала її у клітці. Як чотирилапа віддячила своїй рятівниці – читайте у матеріалі.

Кішка, яку звати Лавбаг, жила у господарки, що страждала на психічне захворювання. Вона тримала тварину в залізній клітці майже від народження.

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Для киці цей простір був настільки маленьким, що, подорослішавши, вона не мала можливості витягнутися в повний зріст. Через це постійно лежала скрученою.

Сама господиня не розуміла, що шкодить тварині, тому сусіди вирішили звернутися до зоозахисників. Волонтери благодійної організації Furry Nation Salvation змогли отримати дозвіл на вилучення Лавбаг.

Після огляду та лікування кішку відправили на реабілітацію до тимчасової "мами" Петті. Жінка мала навчити кішку довіряти людям і любити.

Проте, опинившись поза кліткою, Лавбаг сама хотіла щохвилини демонструвати ніжність та любов своїм рятівникам. Петті пригадала, що тварина постійно шукала можливість обійнятися. Крім того, кішка ділила ліжко з вівчаркою, до якої постійно притискалася.

Дивіться відео: як Лавбаг хоче обійматися

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Лавбаг прожила у Петті понад рік. Весь цей час волонтери шукали для неї постійний будинок. Тепер кішка має нову родину та ім'я – Ліббі. Нові власники стверджують, що вона дуже енергійна, постійно грає та рухається.