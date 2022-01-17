Обіймала собак, а рятувальники тягнули за одяг: як у Вінниці прийшли на допомогу тваринам

Вінницька волонтерка та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у незвичний спосіб врятували 2 собак. Для цього дівчину довелося витягувати з дна ями, куди потрапили песики.

2 великих пси провалилися у підвальне приміщення закинутого сараю. Тварини просиділи кілька днів, поки їм на допомогу не прийшли вінницька волонтерка Катя Христич та рятувальники.

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Ситуацію ускладнило те, що біля песиків увесь час сиділа їх подруга – третя собака. Вона кидалася на рятувальників і не давала допомогти своїм друзям.



Біля собак сиділа подружка / Скриншот з відео

Охоронниці дали снодійне, і тільки після того в підвал зуміли опустити драбину. Нею волонтерка спустилася донизу.

Дівчина обійняла одного собаку, а рятувальники схопили її за одяг і витягнули на поверхню. Так врятували й другого песика.

Обидві собаки були великими, але, на щастя, виявилися не травмованими. Вони дуже зраділи своєму порятунку та одразу побігли по своїх справах,

– розповідає волонтерка.

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Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®



Текст повідомлення:

Вінниця! Щиро дякую співробітникам МНС за сьогоднішній порятунок 2 собачок, які потрапили у пастку, провалившись в підвальне приміщення закинутого сарайчика. Бідолахи просиділи там кілька днів без їжі і води.

Складність ситуації полягала ще й в тому, що біля отвору в підвал сиділа третя собака – їх подружка, яка кидалася на чоловіків і не давала можливості допомогти постраждалим.

Отже, охоронницю довелося нейтралізувати, за допомогою снодійного. Потім, співробітники МНС спустили драбину. Потрапивши в підвал, я обійняла першу собачку руками, намагалась підняти. МНС-ники вхопили мене за одяг та за плечі і підняли, разом з собакою. Потім, так само, ми витягли другого песика. Обидві собаки були великими, але, на щастя, виявилися не травмованими. Вони дуже зраділи своєму порятунку і одразу побігли по своїх справах.

Щиро дякую цим небайдужим чоловікам за швидку і професійну спец. операцію по порятунку песиків! Низький уклін їм за роботу! Прошу всіх інших людей, які побачать тваринку в біді, не здаватись без бою і докладати максимум зусиль для надання допомоги! Як бачите, інколи це вдається зробити з допомогою співробітників спец. служб!