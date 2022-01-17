Обіймала собак, а рятувальники тягнули за одяг: як у Вінниці прийшли на допомогу тваринам
Джерело:фейсбук Каті Христич
Вінницька волонтерка та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у незвичний спосіб врятували 2 собак. Для цього дівчину довелося витягувати з дна ями, куди потрапили песики.
2 великих пси провалилися у підвальне приміщення закинутого сараю. Тварини просиділи кілька днів, поки їм на допомогу не прийшли вінницька волонтерка Катя Христич та рятувальники.
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Ситуацію ускладнило те, що біля песиків увесь час сиділа їх подруга – третя собака. Вона кидалася на рятувальників і не давала допомогти своїм друзям.
Біля собак сиділа подружка / Скриншот з відео
Охоронниці дали снодійне, і тільки після того в підвал зуміли опустити драбину. Нею волонтерка спустилася донизу.
Дівчина обійняла одного собаку, а рятувальники схопили її за одяг і витягнули на поверхню. Так врятували й другого песика.
Обидві собаки були великими, але, на щастя, виявилися не травмованими. Вони дуже зраділи своєму порятунку та одразу побігли по своїх справах,
– розповідає волонтерка.
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