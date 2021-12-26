Ноутбук для кота та інші цікавинки: 5 ідей подарунків тим, хто любить пухнастиків
Джерело:Daily Paws
Новорічні свята вже незабаром, і це чудовий шанс потішити своїх рідних та друзів, які не можуть жити без котиків. Дізнайтеся, що можна подарувати власникам цих чудових тварин.
Деякі сувеніри й подарунки підійдуть не лише господарям чотирилапих, а й тим, хто любить пухнастиків, однак не має свого. Сьогодні на ринку є безліч чудових варіантів для "котячого" подарунку.
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Дизайнерська кігтеточка
Фото Tuft and Paw
Цей предмет не тільки практичний, а ще й дуже стильний. Обирайте моделі, які прикрасять собою простір – такі точно сподобаються власникам котів.
Ноутбук для кота
Фото Chewy
Усі коти обожнюють сидіти на клавіатурі своїх господарів. При цьому вони страшенно заважають працювати, а іноді відправляють в робочі чати химерні набори літер.
Щоб кіт дав спокій лептопу свого власника, йому можна подарувати власний ґаджет. Такий подарунок точно сподобається чотирилапому.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
Стильні мисочки для котів
Фото Amazon
Красиві тарілки для котиків можуть стати чудовим доповненням інтер'єру. До того ж котикам зручно їсти з керамічного посуду – він достатньо важкий та не ковзає по підлозі.
Шкарпетки з котами
Фото Amazon
Цей подарунок буде до душі не тільки власникам котів, а й тим, кому просто подобаються пухнасті тварини. Сьогодні на ринку є величезний вибір стильних шкарпеток, серед яких точно зустрінуться й котики.
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Горщик у вигляді кішки
Фото Etsy
Тут можна вирощувати котячу м'яту, а можна – улюблені кактуси.