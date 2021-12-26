Ноутбук для кота та інші цікавинки: 5 ідей подарунків тим, хто любить пухнастиків

Новорічні свята вже незабаром, і це чудовий шанс потішити своїх рідних та друзів, які не можуть жити без котиків. Дізнайтеся, що можна подарувати власникам цих чудових тварин.

Деякі сувеніри й подарунки підійдуть не лише господарям чотирилапих, а й тим, хто любить пухнастиків, однак не має свого. Сьогодні на ринку є безліч чудових варіантів для "котячого" подарунку.

До теми Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Дизайнерська кігтеточка



Фото Tuft and Paw

Цей предмет не тільки практичний, а ще й дуже стильний. Обирайте моделі, які прикрасять собою простір – такі точно сподобаються власникам котів.

Ноутбук для кота



Фото Chewy

Усі коти обожнюють сидіти на клавіатурі своїх господарів. При цьому вони страшенно заважають працювати, а іноді відправляють в робочі чати химерні набори літер.

Щоб кіт дав спокій лептопу свого власника, йому можна подарувати власний ґаджет. Такий подарунок точно сподобається чотирилапому.

Стильні мисочки для котів

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут



Фото Amazon

Красиві тарілки для котиків можуть стати чудовим доповненням інтер'єру. До того ж котикам зручно їсти з керамічного посуду – він достатньо важкий та не ковзає по підлозі.

Шкарпетки з котами



Фото Amazon

Цей подарунок буде до душі не тільки власникам котів, а й тим, кому просто подобаються пухнасті тварини. Сьогодні на ринку є величезний вибір стильних шкарпеток, серед яких точно зустрінуться й котики.

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Горщик у вигляді кішки



Фото Etsy

Тут можна вирощувати котячу м'яту, а можна – улюблені кактуси.