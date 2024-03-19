Ніхто не вгадає: хто був головним хижаком Антарктиди, який існував 50 мільйонів років тому

Всупереч поширеній думці, головним хижаком Антарктиди понад 50 мільйонів років тому були не пінгвіни, морські слони, тюлені чи зубасті китоподібні. Справжня особистість цього стародавнього хижака викликала інтригу серед науковців та експертів у цій галузі.

Кого вчені вважають головним хижаком Антарктиди й що відомо про цю прадавню істоту – нижче у матеріалі!

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Кого назвали головним хижаком Антарктиди?

У новому дослідженні вчені знайшли докази того, що 50 мільйонів років тому клімат Антарктиди міг значно відрізнятися від сучасного. У той період континент, ймовірно, був набагато теплішим, що потенційно робило його придатним середовищем існування для стародавніх хижих птахів.

В антарктичних біомах ми раніше не зустрічали великих хижаків. Відомо було про денних птахів-хижаків і невеликих комахоїдних, але жодного разу не виявляли великих хижих істот,

– розповіла доктор Кароліна Акоста Госпіталече.

Під час розкопок на маленькому острові Сімор, на схід від півострова Трініті в північній частині Антарктичного півострова, вчені зробили дивовижну знахідку – виявили два великі кігті довжиною приблизно 8 сантиметрів.

Знайдені археологами на Сіморі кігті / Інфографіка palaeo-electronica.org

Вони вважають, що ці кігті могли належати грізному нелетючому хижаку, відомому як "жахливий птах" – terror bird.

Що відомо про "жахливого птаха"?

Експерти визначили, що термін "жахливий птах" зазвичай стосується нелітаючих птахів з вимерлої родини Phorusrhacidae. Колись ці птахи були відомі як одні з найбільших хижаків Південної Америки в кайнозойську еру. Однак, через відсутність решти скелета цих древніх істот класифікація виявилася складним завданням.

Птах, знайдений в Антарктиді, за оцінками, сягав висоти приблизно 2 метри й важив близько 100 кілограмів, що позиціює його як домінуючого хижака у свою епоху.

Який вигляд мав головний хижак Антарктиди: дивіться відео

Вважається, що ці птахи харчувалися переважно дрібними й середніми хребетними тваринами, використовуючи для полювання свої довгі кігті і гострий дзьоб, і в кінцевому підсумку стали головними хижаками на континенті.

За словами вчених, це відкриття має велике значення для розуміння екосистеми Антарктики еоценового періоду – середньої геологічної епохи палеогенового періоду, що почалася 56 млн років тому й закінчилась близько 33,9 млн років тому.