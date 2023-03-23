Через борсуків у Нідерландах призупинили залізничний маршрут
Як розповіли у компанії, 21 березня довелося призупинити рух поїздів між містами Ден Бош і Бокстел.
Читайте також Поліцейські врятували маля кенгуру, яке вирішило поплавати у компанії крокодилів: вражаюче відео
Через те, що борсуки риють нори, може просісти колія, і тому безпеку руху потягів за цим маршрутом компанія гарантувати наразі не може,
– заявили у компанії.
Генеральний директор компанії Джон Воппен заявив, що потрібно багато часу, щоб розв'язати цю проблему, оскільки потрібно отримати дозвіл від компетентного органу. Наразі проводять термінові консультації з Міністерством інфраструктури та водного господарства з цього приводу.
Річ у тім, що борсуки в Нідерландах є захищеними тваринами, тому залізничні компанії повинні отримати дозвіл на їхнє переміщення або порушення їхнього середовища проживання, перш ніж починати ремонт пошкоджених колій.
У Нідерландах зупинили рух залізничного маршруту через борсуків, які риють нори під коліями / Фото UnSplash
У ProRail попереджають, що відновлення колії та ґрунту під нею необхідне, та наразі не знають, коли це може статись.
В Новій Зеландії паралізувало рейс через "потребу" їжачка
В Новій Зеландії стався курйозний випадок на злітно-посадковій смузі місцевого аеропорту Данідін. Маленький їжачок вирішив влаштувати собі прогулянку по аеродрому, зокрема смугою, і через його "потребу" свій рейс затримав один з найбільших перевізників Air New Zealand.
Після посадки літака, вже на шляху до термінала, пілот був змушений раптово зупинити рух, адже помітив на асфальті маленького їжака. Пілот, ймовірно, мав певні хвилювання, що двигун літака може спровокувати кривавий інцидент та безповоротно затягти колючого.
Для порятунку тварини на місце довелося викликати пожежників, які забрали несвідомого учасника рейсу й дозволили літаку прибути до пункту призначення.