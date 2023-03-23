Через борсуків у Нідерландах призупинили залізничний маршрут

Як розповіли у компанії, 21 березня довелося призупинити рух поїздів між містами Ден Бош і Бокстел.

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Через те, що борсуки риють нори, може просісти колія, і тому безпеку руху потягів за цим маршрутом компанія гарантувати наразі не може,

– заявили у компанії.

Генеральний директор компанії Джон Воппен заявив, що потрібно багато часу, щоб розв'язати цю проблему, оскільки потрібно отримати дозвіл від компетентного органу. Наразі проводять термінові консультації з Міністерством інфраструктури та водного господарства з цього приводу.