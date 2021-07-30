У містечку Тамаямі, поблизу міжнародного аеропорту Маямі, виявили дивних істот, яких у народі називають "змії-пеніси". Ці тварини відомі як цецилії і є вихідцями з Колумбії та Венесуели.

Цецилії можуть мати розміри від кількох сантиметрів до півтора метра у довжину. Вони дуже погано бачать, відповідно звідси і отримали свою назву: з латини "Caeciliidae" – "сліпий". У деяких слов'янських мовах його відповідник – "черв'яги". Хоч у народі їх просто називають "зміями-пенісами".

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Як вони опинилися у Маямі: вперше за історію

Таку "змійку-пеніса" піймали у прісноводному каналі неподалік міжнародного аеропорту Маямі. Вперше такого типу цецилія виловили на цьому ж місці біля Тамаямі у 2019 році. До того на території Північної Америки живими їх не зустрічали. Археологи знаходили хіба скам'янілі рештки, яким понад 170 мільйонів років.



Канал, у якому виловили цецилія / Скриншот з google.maps

Влітку 2021 року такого черв'ягу знову виловили у тому самому каналі. Його ДНК порівняли з попередньою знахідкою. Є підтвердження, що це ті самі ж цецилії виду Typhlonectes natans.

Таких тваринок деякі любителі екзотики зазвичай утримують в акваріумах у приміщенні. Науковці підозрюють, що просто хтось викинув своїх "небажаних домашніх тварин" у канал.

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Цецилії мають дуже поганий зір / Фото Метта Ропера

Комісія з охорони дикої природи Флориди стверджує, що цецилії не шкідливі. Цей вид живе в теплих повільних течіях з великою кількістю рослинності. Канал, у якому виловили цецилія, нагадує його рідне середовище існування. Тут він вповні міг би проживати і розмножуватися.

"Пенісова змія" має пару чуттєвих щупалець між очима та ніздрею, які допомагають їй виявляти їжу, яку вона вириває десятками голчастих зубів.

Що відомо про цю родину тварин

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дані на основі Вікіпедії, Wired