Неслухняний Арахіс: як пес прем'єра Греції перервав пресконференцію

Песик на прізвисько Арахіс безсоромно втрутився у пресконференцію прем'єр-міністрів Греції та Словаччини. Через це її довелося тимчасово призупинити.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та словацький прем'єр Едуард Гегер спілкувалися із журналістами. Аж раптом "в ефір" увірвався пес і пресконференцію довелося на деякий час перервати.

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Раніше жив на вулиці

У квітні цього року Арахіс став головним собакою у Греції. Відтоді він встиг прийняти кілька візитів європейських лідерів.



Песика взяли у притулку / Фото Instagram/Mitsotakis

Однак такий успіх песик мав не завжди. Раніше Арахіс був безпритульним собакою.

Почав гавкати під час пресконференції

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Міцотакіс саме висловлював підтримку балканським країнам, що намагаються увійти до Євросоюзу. Аж раптом він завмер, бо почув гавкіт Арахіса неподалік.

Це той собака, якого ми нещодавно взяли з притулку, і він часто досить жвавий, – прокоментував звук Міцотакіс.

Словацький прем'єр у відповідь розсміявся.

Це перший випадок, коли він втрутився під час пресконференції. Зазвичай він просто зустрічає гостей біля дверей і більш чемний, – виправдав песика грецький прем'єр.

Кіріакос Міцотакіс взяв песика після відвідин притулку у квітні, в День безпритульних тварин.



Арахіс, пес грецького прем'єра / Фото @the-beans-69 / Reddit

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