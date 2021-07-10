Неочікувані гості: дружній собака привів додому корову – відео

Кожен з нас хоча б раз у житті приводив друзів додому, де влаштовували "нічні посиденьки". Милий песик подумав, що теж має на це право, тому привів додому друга, появи якого точно ніхто не сподівався. Веселе відео швидко завоювало популярність мережі.

Вірусне відео було опубліковано у Твіттері із веселим підписом "Мамо, чи може вона спати у нас сьогодні ввечері? Завтра приберу свою кімнату! Будь ласка??".

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У веселому ролику видно, як собака та корова чекають входу в будинок.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina ®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Кліп починається з того, що "мама" відчиняє двері до будинку. За дверима собака, яка просить її впустити додому зі своїм рогатим другом.

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Реакція господині – просто феєрична: