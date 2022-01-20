Не тільки мейн-куни та сфінкси: в Україні назвали 10 найпопулярніших порід кішок

Рейтинг порід склав спеціалізований магазин, що займається продажем породистих тварин. Пропонуємо дізнатися, які породи купують найчастіше та побачити фото котів.

Портал lapa.shop проаналізував дані, що демонструють смаки українців. Для аналізу використовували комерційні запити в пошукових системах, що були націлені на покупку певної породи. Окрім того, підрахували кількість прямих звернень покупців безпосередньо до магазину.

Актуально Смачно та корисно: чим збагатити та урізноманітнити раціон улюбленого котика

10 найпопулярніших порід кішок в Україні

Мейн-Куни



Мейн-кун / Фото Unsplash

Шотландські кішки



Шотландська висловуха кішка / Фото Zen Yandex

Британські кішки



Британська кішка / Фото Petsi.net

Бенгали



Бенгальська кішка / Фото Petsitime

Сфінкси

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina® , розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.



Кішка породи сфінкс / Фото Petstime

Сіамські кішки



Сіамська кішка / Фото Petstime

Бірма



Бірманська кішка / Фото Petstory

Орієнтали



Орієнтальна кішка / Фото Petstory

Сибірські кішки



Сибірська кішка / Фото Hvost.news

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Регдоли



Кішка породи Регдол / Фото Hvost.news