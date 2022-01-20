Не тільки мейн-куни та сфінкси: в Україні назвали 10 найпопулярніших порід кішок
Джерело:"Новое время"
Рейтинг порід склав спеціалізований магазин, що займається продажем породистих тварин. Пропонуємо дізнатися, які породи купують найчастіше та побачити фото котів.
Портал lapa.shop проаналізував дані, що демонструють смаки українців. Для аналізу використовували комерційні запити в пошукових системах, що були націлені на покупку певної породи. Окрім того, підрахували кількість прямих звернень покупців безпосередньо до магазину.
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10 найпопулярніших порід кішок в Україні
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Мейн-Куни
Мейн-кун / Фото Unsplash
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Шотландські кішки
Шотландська висловуха кішка / Фото Zen Yandex
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Британські кішки
Британська кішка / Фото Petsi.net
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Бенгали
Бенгальська кішка / Фото Petsitime
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Сфінкси
Кішка породи сфінкс / Фото Petstime
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Сіамські кішки
Сіамська кішка / Фото Petstime
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Бірма
Бірманська кішка / Фото Petstory
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Орієнтали
Орієнтальна кішка / Фото Petstory
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Сибірські кішки
Сибірська кішка / Фото Hvost.news
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Регдоли
Кішка породи Регдол / Фото Hvost.news