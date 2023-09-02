Не соромтеся сюсюкати: названо ефективний метод спілкування з собаками

Дослідники виявили, що ця форма спілкування може дати помітні результати. Примітно, що вчені провели паралелі між собаками та немовлятами з точки зору їхньої чутливості до різних мовних моделей, якими користуються їхні опікуни, особливо жіночої статі.

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Манера спілкування людей з немовлятами та тваринами значно відрізняється від того, як вони спілкуються з людьми, які володіють подібними мовними здібностями. На думку авторів, саме цей підхід може допомогти утримувати увагу. Попередні дослідження показали, що собаки, наприклад, у середньому розуміють приблизно 89 слів, що свідчить про те, що наше спілкування з домашніми тваринами залежить від факторів, що виходять за межі простого словникового запасу.

Вчені застосували передову функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ), щоб ретельно дослідити мозкову діяльність собак, і підтвердити свою гіпотезу. За допомогою унікальних пристроїв дослідницька група ретельно спостерігала за собаками, коли вони піддавалися різним формам людської мови, уважно спостерігаючи за реакціями.

Що показало дослідження?

Результати вказують на те, що мозок тварин виявляє підвищену активність у певних областях, коли піддається "перебільшеній просодії", науковому терміну, що стосується шепелявості.

Вихованці краще реагують на сюсюкання з боку господарів / Фото UnSplash

Примітно, що згідно з дослідженням, ця відповідь була значно більш вираженою в присутності спікерів-жінок.

Ці результати можуть бути доказом нейронних переваг, які собаки розвинули в процесі одомашнення. Це може бути пов'язано з тим, що жінки частіше розмовляють із собаками співучим голосом, ніж чоловіки,

– каже співавторка дослідження Анна Габор.

Крім того, вчені також виявили ключові характеристики, які, ймовірно, привертають увагу собак: наскільки високим або низьким був у середньому голос і як часто він змінювався за висотою. Дослідники зазначають, що монотонна розмова з улюбленцем з меншою ймовірністю приверне увагу тварини, тоді як зміна голосу та сюсюкання зможе утримати увагу вихованця.

Які продукти слід ховати, якщо у будинку є собака

Собаки часто виявляють цікавість до "людських" харчових продуктів. Це поведінка, яка вважається абсолютно звичайною для них.