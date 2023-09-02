Исследователи обнаружили, что эта форма общения может принести заметные результаты. Примечательно, что ученые провели параллели между собаками и младенцами с точки зрения их чувствительности к разным языковым моделям, которыми пользуются их опекуны, особенно женского пола.

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Манера общения людей с грудными детьми и животными значительно отличается от того, как они общаются с людьми, обладающими подобными языковыми способностями. По мнению авторов, именно этот подход может помочь удерживать внимание. Предыдущие исследования показали, что собаки, например, в среднем понимают примерно 89 слов, свидетельствующих о том, что наше общение с домашними животными зависит от факторов, выходящих за пределы простого словарного запаса.

Ученые применили передовую функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ), чтобы тщательно исследовать мозговую деятельность собак и подтвердить свою гипотезу. Посредством уникальных устройств исследовательская группа тщательно наблюдала за собаками, когда они подвергались разным формам человеческого языка, внимательно наблюдая за реакциями.

Что показало исследование?

Результаты указывают на то, что мозг животных проявляет повышенную активность в определенных областях, когда подвергается "преувеличенной просадке", научному термину, касающемуся шепелявостью.

Воспитанники лучше реагируют на сюсюканье со стороны хозяев / Фото UnSplash

Примечательно, что согласно исследованию этот ответ был значительно более выраженным в присутствии спикеров-женщин.

Эти результаты могут являться доказательством нейронных преимуществ, которые собаки развили в процессе одомашнивания. Это может быть связано с тем, что женщины чаще разговаривают с собаками напевным голосом, чем мужчины,

– говорит соавтор исследования Анна Габор.

Кроме того, ученые также обнаружили ключевые характеристики, вероятно, привлекающие внимание собак: насколько высоким или низким был в среднем голос и как часто он менялся по высоте. Исследователи отмечают, что монотонный разговор с любимцем с меньшей вероятностью привлечет внимание животного, тогда как изменение голоса и сюсюканье сможет удержать внимание питомца.

Какие продукты следует прятать, если в доме есть собака

Собаки часто проявляют интерес к "человеческим" пищевым продуктам. Это поведение, которое считается абсолютно обычным для них.