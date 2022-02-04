Не гладити та не наближатися: українцям пояснили, що робити при зустрічі з лисицею в місті
Джерело:Вечірній Київ
Останнім часом з'являється усе більше повідомлень про те, що мешканці різних міст зустрічають лисиць на вулицях. Хоча тваринки й здаються милими, краще їх не чіпати.
У Київській міській лікарні ветеринарної медицини вирішили пояснити, як поводити себе із дикими звірами. Поради дала виконуюча обов'язки директора підприємства Наталя Мазур.
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Чому не треба радіти ласкавим лисицям
Сьогодні чимало людей прагнуть допомагати тваринам. Вони готові відвезти їх у лікарню у випадку травм та викликати поліцію в разі жорстокого поводження.
Однак, коли йдеться про диких тварин, краще їх не чіпати взагалі. Якщо бачите на вулиці лисицю або іншу лісову тварину, дайте їй іти далі у власних справах.
Дикі тварини переносять сказ – смертельно небезпечну хворобу. Якщо звір йде до людей та дає себе погладити – саме така нетипова поведінка й може бути ознакою сказу.
В українських містах все частіше помічають лисиць / Фото Kyiv Live
Власники собак мають бути обережні
Якщо ви вигулюєте улюбленця і той помітив лисицю, не дозволяйте йому наближатися до тварини. Домашнім собакам не можна ані "влаштовувати" полювання на лисиць, ні гратися з ними.
Візьміть собаку на повідець та відведіть якомога далі від місця, де побачили лісову тварину. Усе тому, що звір може заразити вашого улюбленця не тільки сказом, а й іншими небезпечними захворюваннями. Або завдати собаці травм, адже дикі тварини – непередбачувані.
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В Україні все частіше помічають лисиць
- В листопаді у Солом'янському районі Києва помітили спокійних лисиць, які зовсім не боялися людей.
- Перед Новим роком ще одну неагресивну лисицю помітили в Києві.
- У Вінниці також помічали лисиць, що гуляли містом в пошуках їжі.