Бажаючи зафіксувати світ під кутом дитинчати, Мартін розмістив свою камеру – у підводному корпусі, для захисту від ведмедів-дослідників – на рівні землі. Не маючи можливості точно бачити, що відбувається, Мартін повинен був визначити правильний момент, коли ведмідь з'явиться в кадрі камери.

Фотограф Мартін Грегус спостерігав за дитинчам на узбережжі Гудзонової затоки, коли воно періодично висувало голову над квітами, щоб побачити, куди поділася його мати.

Полярний ведмідь, який грається в купі костриці кольору фуксії в Канаді, був одним із чотирьох високо оцінених фото.

Ця дивовижна фотографія з приголомшливими деталями демонструє "червону сторону природи в зубах і кігтях". Цей леопард вбив мавпу в національному парку Південна Луангва в Замбії. Мавпяче дитинча було ще живе й трималося за свою матір.

Іспанський фотограф Алтуна спостерігала, як хижачка спокійно поверталася до свого малюка. Її дитинча гралося з дитинчам мавпи понад годину, перш ніж убити його, майже так, ніби йому дали живу здобич як урок полювання.

Світлина "Тримаймося" / Фото Ігор Алтун

Величний лев в Масаї Мара

Був пізній вечір, коли фотограф Марина Кано знайшла Олобора, який відпочивав. Постраждалий в боях лев є одним із знаменитої коаліції самців із п'яти осіб у прайді Блек Рок у національному заповіднику Масаї Мара в Кенії.

Земля навколо лева була чорною, її спалили місцеві пастухи масаї, щоб стимулювати новий ріст трави.

Марина з Іспанії хотіла сфотографувати його величний і зухвалий вигляд на темному тлі та опустила камеру з автомобіля, щоб отримати портрет на рівні очей.

Портрет Олобора / Фото Марина Кано​

Дві ласкаві лисиці

У прохолодний день на північному березі острова Принца Едварда в Канаді пара рудих лисиць вітає одна одну, притискаючись до носа. Шлюбний сезон рудої лисиці припадає на зиму, і нерідко можна побачити їх разом перед лігвом.

Цей особливий момент є одним з улюблених знімків Бріттані Кроссман і, за її словами, одним із найніжніших моментів, які вона бачила між дорослими лисицями.

"Прихильність лисиці" / Фото Бріттані Кроссман