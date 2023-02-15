Снігових барсів неймовірно складно фотографувати в дикій природі через їхнє маскування та скритність. Щоб зробити фотографію, Фонсека витратив три роки – Pets 24 розповів про це детальніше в окремому матеріалі.
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Переможці Wildlife Photographer of the Year
У конкурсі брали участь 39 000 фотографів. Премію отримали 25 кращих. Ось ще кілька знімків, які відзначили глядачі:
Білий ведмідь серед квітів
Полярний ведмідь, який грається в купі костриці кольору фуксії в Канаді, був одним із чотирьох високо оцінених фото.
Фотограф Мартін Грегус спостерігав за дитинчам на узбережжі Гудзонової затоки, коли воно періодично висувало голову над квітами, щоб побачити, куди поділася його мати.
Ведмежа серед квітів / Фото Мартін Грегус
Бажаючи зафіксувати світ під кутом дитинчати, Мартін розмістив свою камеру – у підводному корпусі, для захисту від ведмедів-дослідників – на рівні землі. Не маючи можливості точно бачити, що відбувається, Мартін повинен був визначити правильний момент, коли ведмідь з'явиться в кадрі камери.
Леопард і злощасне дитинча мавпи
Ця дивовижна фотографія з приголомшливими деталями демонструє "червону сторону природи в зубах і кігтях". Цей леопард вбив мавпу в національному парку Південна Луангва в Замбії. Мавпяче дитинча було ще живе й трималося за свою матір.
Іспанський фотограф Алтуна спостерігала, як хижачка спокійно поверталася до свого малюка. Її дитинча гралося з дитинчам мавпи понад годину, перш ніж убити його, майже так, ніби йому дали живу здобич як урок полювання.
Світлина "Тримаймося" / Фото Ігор Алтун
Величний лев в Масаї Мара
Був пізній вечір, коли фотограф Марина Кано знайшла Олобора, який відпочивав. Постраждалий в боях лев є одним із знаменитої коаліції самців із п'яти осіб у прайді Блек Рок у національному заповіднику Масаї Мара в Кенії.
Земля навколо лева була чорною, її спалили місцеві пастухи масаї, щоб стимулювати новий ріст трави.
Марина з Іспанії хотіла сфотографувати його величний і зухвалий вигляд на темному тлі та опустила камеру з автомобіля, щоб отримати портрет на рівні очей.
Портрет Олобора / Фото Марина Кано
Дві ласкаві лисиці
У прохолодний день на північному березі острова Принца Едварда в Канаді пара рудих лисиць вітає одна одну, притискаючись до носа. Шлюбний сезон рудої лисиці припадає на зиму, і нерідко можна побачити їх разом перед лігвом.
Цей особливий момент є одним з улюблених знімків Бріттані Кроссман і, за її словами, одним із найніжніших моментів, які вона бачила між дорослими лисицями.
"Прихильність лисиці" / Фото Бріттані Кроссман