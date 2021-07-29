Найсимпатичніші пацієнти ветеринарів: добірка унікальних фото
Джерело:Bored Panda
Ветереринари щодня допомагають десяткам тварин. Звісно ж вони не втрачають нагоди сфотографуватись з найбільш милими улюбленцями.
Пропонуємо фото цікавих домашніх улюбленців. Деякі тваринки посміхаються, деякі – мають неймовірний погляд.
Цікаво Здоров'я кішки в період вагітності: корисні поради з догляду
#1 Поні заснуло, поки ветеринар говорив з господарями
Поні, здається, дуже втомилось після візиту до ветеринара / Фото Quantizedd
#2 Робота ветеринаром має свої переваги
Котів багато не буває / Фото Zentik69
#3 У ветеринара у шухляді живе шпіц
Кожен по-своєму використовує шухляду / Фото
#4 Собака цілує ветеринара під час огляду, поки вимірює тиск
Собака вирішив віддячити своєму лікареві / Фото Black_flower666
#5 Навіть візит до лікаря не засмутив цього собаку
Цей собака знає, що таке радість / Фото SloanXL
#6 Левеня дуже пильно та з острахом спостерігає за людьми
Ці неймовірні очі заворожують / Фото MillAh
#7 Кошеня, захистившись від вірусів маскою, готове допомагати іншим
У ветеринара з'явився помічник / Фото Woodend3442
#8 Цей пильний та справді лисячий погляд привертає увагу
Бувають й такі милі пацієнти / Фото Teo_sk
#9 Кошеня знайшло собі тимчасовий притулок
Кошеня знайшло собі дім відразу в лікаря в кишені / Фото Reddit.com
#10 Цей песик відверто не у захваті від візиту до лікаря
Отаке миле створіння потребувало допомоги лікаря / Фото Sadmoment.com
#11 Німецькі доги вирішили проявити свою любов
Ці собаки вміють проявити любов / Фото Camkoda
#12 Щуреняті також потрібне обстеження
Бувають й дуже маленькі пацієнти / Фото Blek_blek
#13 Таке щасливе кошеня доглядав ветеринар
Це кошеня точно вміє радіти життю / Фото TheGSwat
#14 Той момент, коли і лікар, і пацієнт на одній хвилі
Ця тварина точно вміє проявляти емоції / Фото Mrsmadmike
#15 Козеня Матильду принесли у гості до лікарні
Стильне козеня прийшло на прийом до ветеринара / Фото Meggiemugs
Цікаво Олімпійський чемпіон власноруч зв'язав диванчик для своїх котів