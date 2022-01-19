Найповільніше переслідування: поліція врятувала тюленя, який розгулював центром міста

У центрі англійського міста Грімсбі вночі поліцейські зустріли тюленя. Ластоногий таємничим чином опинився під припаркованою автівкою, проте, коли правоохоронці підійшли ближче, він почав утікати від них.

Заповзятливий тюлень привів офіцерів у їхньому "найповільнішому переслідуванні", до сусіднього офісу адвоката. Як тварина опинилася у центрі населеного пункту – залишається загадкою.

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Проте поліцейські не з'ясовували звідки той втік, а одразу подзвонили в Службу порятунку дикої природи, щоб вони приїхали та забрали тварину. А до їх приїзду охороняли малого.

Сьогодні вранці ми отримали повідомлення про появу тюленя недалеко від центру міста. На жаль, тюлень не захотів затримуватися, що призвело до одного з наших більш повільних переслідувань. На щастя, місцева благодійна організація змогла допомогти й відвезла наш неофіційний талісман у притулок Скегнесса,

– йдеться в дописі місцевої поліції у твітері.

Служба порятунку дикої природи, яка прибула на місце події, заявила, що теж не знає, як тюлень міг опинитися у центрі Грімсбі, і сподівається, що на це не вплинув людський фактор.

Ми знаємо, що він не міг прийти через доки Грімсбі або через великі водяні турбіни. Єдиний інший спосіб, який ми можемо собі уявити, – це те, що він подорожував з потоком води вздовж річки й загубився через інше з'єднання з гирлом,

– розповіли у Службі порятунку.

Поліція врятувала тюленя, який розгулював центром міста / Фото з фейсбуку Cleethorpes Wildlife Rescue

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Працівники служби порятунку забрали ластоногого та передали його до притулку тюленів. Там подякували представникам поліції за допомогу в забезпеченні безпеки тварини, якый зараз нічого не загрожує.

Врятованого тюленя передали до спеціального притулку / Фото з фейсбуку Cleethorpes Wildlife Rescue

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Ластоногому нічого не загрожує / Фото з фейсбуку Cleethorpes Wildlife Rescue