Предприимчивый тюлень привел офицеров в их "самом медленном преследовании", в соседний офис адвоката. Как животное оказалось в центре населенного пункта – остается загадкой.

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Однако полицейские не выясняли откуда тот сбежал, а сразу позвонили в Службу спасения дикой природы, чтобы они приехали и забрали животное. А до их приезда охраняли малыша.

Сегодня утром мы получили сообщение о появлении тюленя недалеко от центра города. К сожалению, тюлень не захотел задерживаться, что привело к одному из наших более медленных преследований. К счастью, местная благотворительная организация смогла помочь и отвезла наш неофициальный талисман в приют,

– говорится в публикации местной полиции в твиттере.

Прибывшая на место происшествия Служба спасения дикой природы заявила, что тоже не знает, как тюлень мог оказаться в центре Гримсби, и надеется, что на это не повлиял человеческий фактор.

Мы знаем, что он не мог прийти через доки Гримсби или через большие водяные турбины. Единственный другой способ, который мы можем себе представить, – это то, что он путешествовал с потоком воды вдоль реки и потерялся из-за другого соединения с устьем,

– рассказали в Службе спасения.

Полиция спасла тюленя, разгуливавшего по центру города / Фото из Фейсбука Cleethorpes Wildlife Rescue

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Сотрудники службы спасения забрали ластоногого и передали его в приют тюленей. Там поблагодарили представителей полиции за помощь в обеспечении безопасности животного, которому сейчас ничего не угрожает.

Спасенного тюленя передали в специальный приют / Фото из Фейсбука Cleethorpes Wildlife Rescue

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Ластоногому ничего не угрожает / Фото из Фейсбука Cleethorpes Wildlife Rescue