"Найпотворніший у світі собака" став красенем: нова господиня перевтілила його до невпізнанності

Безпритульний пес Гізмо, якого раніше називали "найпотворнішим псом у світі", зазнав неймовірних змін під опікою своєї нової господині. Завдяки її відданій любові та увазі, колись недоглянутий собака повністю перетворився.

"Найпотворніший" пес став красенем

Гізмо став справжнім джентльменом з бездоганною стрижкою та чудовими манерами. Фотографії приголомшливого перевтілення опубліковано на платформі Reddit.

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У притулку довелося його поголити, бо шерсть було жахливо заплутаною. Довго переконувала свого чоловіка, що насправді песик дуже милий, бо він казав, що це найпотворніший собака у світі,

— згадує авторка допису.



Приголомшливе перевтілення Гізмо / Фото Reddit

Фотографії жінки з бездомним собакою зібрали понад 2 200 вподобань і численні позитивні коментарі. Любителі собак висловили жінці свою вдячність за її добрий вчинок, коли вона взяла на себе відповідальність за щастя покинутої тварини.

Ось декілька коментарів, які залишили під дописом:

"Дякую, що врятували цього дорогоцінного маленького пухнастика. Сподіваюся, у вас буде багато чудових спільних спогадів".

"Обожнюю щасливі кінцівки".

"Благослови Боже серце Гізмо. Це просто дивовижно".

Який вигляд має найвищий у світі пес

Трирічний пес Кевін офіційно визнаний найвищим собакою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса. Його ріст складає 96 сантиметрів. Власниця здорованя розповідає, що песик дуже швидко ріс й всі члени родини були впевнені, що він стане рекордсменом.

Але, попри свої розміри, у нього також є страхи. Насправді це лагідний гігант – боїться більшості речей, зокрема вакууму. Не підходить до нього, буде стрибати й вириватися, щоб втекти.

Відсилаючись до улюбленої різдвяної комедії "Сам удома", майбутній велетень був названий на честь головного героя фільму, восьмирічного Кевіна, який успішно захищає свій будинок від грабіжників.