Найдобріші породи собак: ТОП 10 варіантів з фото

Усі породи собак мають власні характери та ступінь агресивності. Якщо вам потрібен хороший друг, а не надійний захисник, то краще обирати серед "добрих" порід – їх простіше виховати та утримувати, особливо в умовах сучасного міста.
Якщо вам потрібен собака-компаньйон, зверніть увагу на добрих та ласкавих собак, що стануть справжніми друзями. Цей перелік є особливо актуальним для тих, хто має маленьких дітей.
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Лабрадор-ретривер
Лабрадор / Фото Unsplash
Ці собаки дуже життєлюбні, веселі й кмітливі. Іноді лабрадори бувають навіть надто легковажними.
Лабрадори добре ладнають з дітьми, але цих собак потрібно серйозно виховувати змалечку. Інакше ці великі й сильні собаки можуть стати некерованими.
Золотистий ретривер
Золотистий ретривер / Фото Unsplash
Ретривери – ніжні та ласкаві собаки, вони є невгамовними оптимістами. Ці пси стануть хорошими компаньйонами для дитини або людини похилого віку.
Золотистих ретриверів часто називають собаками-терапевтами за їх добрий характер.Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.
Басет-гаунд
Басет-гаунд / Фото Kot-Pes
Ця порода є мисливською, але часто басети не проти погратися, як декоративні песики. Басет-гаунди зазвичай дружні до інших тварин та незнайомих людей. Ці собаки полюбляють бути в колі сім'ї та погано сприймають самотність.
Біла швейцарська вівчарка
Біла швейцарська вівчарка / Фото Litbro
Це дружелюбні та вірні собаки. На відміну від німецької вівчарки, представники цієї породи мають ласкавіший та стриманіший характер.
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Сенбернар
Сенбернар / Фото dogtail.org
Цих собак знають в усьому світі, як відважних рятувальників у горах. Сенбернари орієнтовані на людину, вони добрі та розумні, однак можуть мати впертий характер.
Мопс
Мопс / Фото Unsplash
Мопси – ідеальні собаки для життя у міській квартирі. Вони невеликі й не потребують довгих прогулянок та великих фізичних навантажень.
Мопси мають спокійний та врівноважений характер, а також милу та незвичну зовнішність.
Самоїдський собака
Самоїд / Фото dom-sobaki
Самоїди є надзвичайно витривалими собаками. Вони витримують сильні морози й можуть спати на снігу. Самоїдські собаки полюбляють спілкуватися, вони дуже веселі та рухливі.
Бішон фризе
Бішон фризе / Фото sobaka.guru
Це декоративна порода собак, яку вивели у Франції. Бішони – це підвид болонок. Ці песики хороші для родин з дітьми, адже вони полюбляють рухливі ігри та багато уваги.
Собаки породи бішон фризе дуже енергійні та допитливі, але іноді бувають впертими.
Англійський мастиф
Англійський мастиф / Фото Lapkins
Попри великий розмір та "лякаючу" зовнішність, англійські мастифи мають добрий характер. Вони є терплячими та спокійними, понад усе полюбляють свою сім'ю.
Але до чужих людей мастифи ставляться насторожено.
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Бігль
Бігль / Фото Unsplash
Ці популярні песики не проявляють агресії і полюбляють бігати та гратися. Вони мають милу зовнішність і добре ладнають зі знайомими та незнайомими людьми.
Але біглів складно дресирувати: вони бувають дуже впертими та не надто сконцентрованими. Також біглі схильні до втечі – мисливське коріння дається взнаки.