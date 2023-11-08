Так, найбільшим павуком у світі є птахоїд Голіаф (Theraphosa blondi), який належить до сімейства тарантулів і є найбільшим павукоподібним за довжиною і масою. Проте є ще одна істота, яка обійшла його за розмахом ніг. Повірте, цей величезний павук стане справжнім жахом для арахнафобів.

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Гігантський павук із розмахом ніг 30 сантиметрів обійшов Голіафа

Птахоїд Голіаф мешкає на півночі Південної Америки. Ці гіганти є нічними істотами, які полюють не лише на птахів, а й на безхребетних, яйця, і навіть дрібних гризунів. Відомо, що ці волохаті коричневі та чорні тарантули мають ікла, які використовують для введення отрути в жертву. Хоча отрута не вважається смертельною для людини, вона викликає дискомфортні відчуття.

Тарантул-птахоїд може виростати до 12 сантиметрів у діаметрі тіла, а розмах його ніг досягає 28 сантиметрів. Тривалість життя варіюється залежно від статі: самки живуть до 20 років у диких тропічних лісах північної Бразилії, Венесуели та за її межами, а самці лише від 3 до 6 років.

Найбільшим павуком у світі є птахоїд Голіаф / Фото Wikimedia

Однак є павук, який може позмагатися з Голіафом. Мовиться про павуків-мисливців (Heteropoda maxima), у яких розмах ніг сягає 30 сантиметрів. Як і птахоїд Голіаф, ці істоти будують сітки та полюють за здобиччю.

Вперше представники цього виду були виявлені 2001 року в печері в Лаосі. Це робить їх надзвичайно невловними, ніж їхній південноамериканський аналог,

– зауважують дослідники.

Цих гігантських мисливців часто сприймають за птахоїдів, хоча вони й належать до родини Sparassidae. До того ж вони відрізняються від птахоїда Голіафа і будовою тіла. Heteropoda maxima мають більш плоске тіло.

Павук мисливець із розмахом лап 30 сантиметрів / Фото Petra & Wilfried Flickr via Wikipedia

Крім того, ці павуки мисливці ще й здатні рухатися зі швидкістю близько 1 метра за секунду, коли переслідують здобич. Як і птахоїди Голіафи, вони використовують отруту, щоб полювати.

Краб на прізвисько "Великий Татко" став володарем найдовших ніг

Вчені ідентифікували величезного краба на прізвисько "Великий татко". Він став найширшим крабом на нашій планеті, який може похвалитися довжиною у 3 метри 11 сантиметрів, що тягнуться від кінчика однієї ноги до іншої.

Дослідники зазначають, що йому вдалося встановити не тільки цей рекорд, а й ще один – краб став володарем найдовших ніг. Який вигляд має цей "нічний кошмар" – у матеріалі за посиланням!