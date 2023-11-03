Воно й не дивно, адже приблизно 11 000 років тому, коли острів відокремився від материка через підвищення рівня моря, під час останнього льодовикового періоду, там опинилися у пастці дуже отруйні ботропойди острівні. У результаті сьогодні тут мешкає від 2 000 до 4 000 дуже отруйних і небезпечних змій.

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11 000 років тому змії опинилися в пастці й тепер бризкають отрутою

Дослідники виявили, що острів позбавлений будь-якої популяції ссавців, залишаючи його без будь-яких природних хижаків для боротьби з популяцією змій. Отже, обмежені можливості здобичі, доступні на острові, спонукали місцевих змій адаптуватися та розвинути нові здібності. Плазуни досягли значних успіхів у вилові птахів, які часто відвідують острів під час своїх щорічних міграцій.

Учені вважають, що саме такою дієтою і пояснюється те, що їхня отрута стала надзвичайно смертоносною.

У змій, які мешкають у цьому "серпентарії", просто немає часу на вистежування та повторні укуси здобичі, щоб позбавити її здатності рухатися. У результаті їм довелося розвинути неймовірну смертоносність, щоб убивати свою здобич, перш ніж у птаха з'явиться можливість втекти,

– йдеться у повідомленні.

Вчені проводять дослідження потенційного медичного застосування отрути острівних ботропоїдів завдяки її властивостям. Ця отрута сумно відома своєю швидкою дією, викликаючи різноманітні серйозні симптоми, такі як ниркова недостатність, внутрішня кровотеча та некроз тканин. Дослідження використання цієї отрути для лікування серцевих захворювань і тромбів зацікавили дослідників.

На острові живе від 2 до 4 000 золотих списоголовихів / Фото UnSplash

Зазначимо, що ботропойди острівні воліють жити в лісових районах, де вони можуть полювати на свою здобич. Попередні дослідження також показали, що їхня чисельність може досягати одного ботропойда на квадратний метр. Однак, останні дані свідчать про те, що через втрату середовища проживання, хвороби, браконьєрство та негативні наслідки інбридингу чисельність популяції різко скорочується.

Влада Бразилії заборонила відвідувати острів

Намагаючись забезпечити громадську безпеку та місцеву популяцію змій, влада Бразилії ввела заборону на відвідування острова всім відвідувачам, за винятком наукових експедицій. Це важливе рішення не лише надає пріоритет добробуту людей, але й спрямоване на збереження добробуту цих створінь.

Попри ці заходи, невпинна група контрабандистів дикої природи продовжує нехтувати забороною, таємно проникаючи на острів у гонитві за цими отруйними зміями, які мають значну цінність на чорних ринках.

Цікаво, що на початку 1900-х років на острові мешкали кілька відважних жителів, яким було доручено керувати маяком. Але, згідно з легендою, їхню сім'ю вбили змії, і відтоді маяк було автоматизовано.