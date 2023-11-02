Дослідники зазначають, що йому вдалося встановити не тільки цей рекорд, а й ще один – краб став володарем найдовших ніг. Який вигляд має цей "нічний кошмар" – далі у матеріалі!

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Довжина найбільшого краба на Землі становить три метри

Вчені визначили Великого татка як найширшого ракоподібного, коли-небудь задокументованого в неволі. Ця знахідка відкриває загадкову можливість існування ще більш гігантської істоти, яка ховається десь у глибинах океану, озброєна ще довшими "ногами".

Японський краб-павук наразі тримає титул за розмірами 3,11 метра від клешні до клешні. Він також може похвалитися рекордом найдовшої крабової ноги, яка коли-небудь була зареєстрована, вимірюючи 1,3 метра.

На щастя, існування незвичайного ракоподібного, яке було на межі загибелі, було врятовано пильним представником Sea Life на гамірному рибному ринку в Японії. Розуміючи значення цієї істоти, представник негайно роздобув гігантського краба і ретельно перевіз до спеціально підготовленого резервуара для води в Англії. Так почалася подорож японського краба-павука, який був під опікою людей протягом значного періоду, перш ніж померти у 2016 році, досягнувши віку 80 років.

Який вигляд має краб-гігант: дивіться відео

За словами Скотта Блекера, який є куратором виставки, Великий Татко був для вчених кимось на кшталт члена сім'ї. Дослідники припускають, що краб, імовірно, був "дуже літнім і помер від старості".

Що треба знати про японських крабів-павуків?

Японські краби-павуки, науково відомі як Macrocheira kaempferi, мають тривалість життя від 50 до 100 років. Ці істоти демонструють особливий феномен: хоча їхні тіла перестають рости, коли вони досягають зрілості, клешні продовжують рости впродовж майже всього життя.

Відомі як "така-аші-гані" японською мовою, що перекладається як "краб з високими ногами", ці ракоподібні зазвичай мають ширину тіла приблизно 40 сантиметрів. Однак саме їхні ноги справді привертають увагу, оскільки можуть витягнутися до 2 метрів у довжину.

Такі довгі ноги допомагають крабам пересуватися і пробиратися до водоростей та інших рослин. Вони також використовують свої клешні, щоб розкривати мушлі молюсків і збирати морські губки, які кріплять до панцирів як маскувальний засіб.

Macrocheira kaempferi / Фото Michael Wolf

У дикій природі японських крабів-павуків можна зустріти надзвичайно рідко, оскільки більшу частину свого життя вони проводять тиняючись навколо жерлових отворів. Однак, навесні настає час спарювання, і краби-павуки вирушають на мілководдя, щоб знайти собі пару. Тоді рибалки і полюють на них.