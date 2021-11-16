Найбільш фотогенічний собака у соцмережах: які фото для чотирилапого робить господиня

Мешканка Сінгапуру, яку звати Уай Ті, вже понад 3 роки має чотирилапу улюбленицю – Мію. Як собака стала зіркою соціальних мереж – читайте у матеріалі.

Відомо, що Мія породи помскі, яка народилася при схрещуванні хаскі та померанського шпіца. Це вже другий улюбленець Уай Ті. Адже в її сім'ї ще є кокер-спанієль на прізвисько Кійо.

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Господині було важливо, аби собаки потоваришували. Коли вона побачила Мію, не змогла пройти повз неї й зрозуміла, що має її забрати.

Дивіться фото Мії та Кійо:

У соціальній мережі інстаграм Мія має понад 32 тисячі підписників. Уай Ті активно публікує фото та відео улюблениці на її сторінці.

Що б вона не робила, в який бік би не дивилася, користувачі не можуть перестати нею милуватися. Крім того, у коментарях називають Мію "найбільш фотогенічною собакою".

Для вдалих кадрів собаці допомагають трюки, яким її навчила Уай Ті. Наприклад, вона може тримати зубами парасольку, сидіти, покласти одну з лапок на ніс.

Уай Ті пригадала, що коли створювала сторінку в соцмережах, хотіла об'єднати однодумців й любителів собак. Зараз завдяки інстаграм вона активно влаштовує вебінари та майстер-класаи з дресирування та консультації з різними фахівцями.

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Дивіться фото Мії з інстаграм: