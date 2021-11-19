Легенда про Гюнтера існує вже майже 20 років. Згідно з нею, німецька графиня, яку звали Карлотта Лібенштейн, померла у 1992 році. Вона не мала дітей й дуже любила тварин, тому вирішила залишити багатомільйонний спадок своєму собаці – Гюнтеру III.

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Згодом усе це перейшло до Гюнтера VI, проте сума зросла до 500 мільйонів доларів завдяки інвестиціям у нерухомість та стратегічним підприємствам.



Гюнтер IV / Фото The Assouline Team​

Наразі за грошима та життям собаки стежать опікуни, аби він продовжував вести розкішний спосіб життя.

Як живе собака

За свої кошти собака придбав у Флориді будинок, який колись належав Мадонні. Тепер Ґюнтер VI готується продати його за 31,75 мільйона доларів. Усі об'єкти нерухомості чотирилапого знаходяться під керуванням Рут та Ітан Ассулін.



Будинок Гюнтер IV / Фото The Assouline Team​

"Ґюнтер VI живе у колишній головній спальні Мадонни. Він буквально спить в кімнаті найбільшої попзірки на її італійському ліжку, що було зроблене на замовлення", – повідомив Ітан.

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Разом з господарями він подорожує приватним літаком, їсть стейк та ікру, володіє багатьма яхтами та автомобілями, а також придбав білий трюфель за 1,1 мільйона доларів на аукціоні.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.