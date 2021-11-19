Легенда про Гюнтера існує вже майже 20 років. Згідно з нею, німецька графиня, яку звали Карлотта Лібенштейн, померла у 1992 році. Вона не мала дітей й дуже любила тварин, тому вирішила залишити багатомільйонний спадок своєму собаці – Гюнтеру III.

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Згодом усе це перейшло до Гюнтера VI, проте сума зросла до 500 мільйонів доларів завдяки інвестиціям у нерухомість та стратегічним підприємствам.

Гюнтер IV
Гюнтер IV / Фото The Assouline Team​

Наразі за грошима та життям собаки стежать опікуни, аби він продовжував вести розкішний спосіб життя.

Як живе собака

За свої кошти собака придбав у Флориді будинок, який колись належав Мадонні. Тепер Ґюнтер VI готується продати його за 31,75 мільйона доларів. Усі об'єкти нерухомості чотирилапого знаходяться під керуванням Рут та Ітан Ассулін.

Будинок Гюнтер IV
Будинок Гюнтер IV / Фото The Assouline Team​

"Ґюнтер VI живе у колишній головній спальні Мадонни. Він буквально спить в кімнаті найбільшої попзірки на її італійському ліжку, що було зроблене на замовлення", – повідомив Ітан.

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Разом з господарями він подорожує приватним літаком, їсть стейк та ікру, володіє багатьма яхтами та автомобілями, а також придбав білий трюфель за 1,1 мільйона доларів на аукціоні.