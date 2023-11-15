Пристосувавшись до місцевого клімату, тварини успішно акліматизувалися та розмножилися в регіоні. Однак, відносно низькі температури Флориди все ж занадто холодні для південноамериканських рептилій. У зв'язку з цим під час настання прохолоди тут очікується незвичайне явище – "дощ" з ігуан.

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У Флориді очікується "дощ" з ігуан

З настанням холодів у Флориді ігуани впадають у сплячку. Ця сезонна зміна викликає незвичайне явище – "дощ" з ігуан. Рептилії часто падають зі своїх звичайних деревних місць існування, приземляючись на пішоходів.

Тривожним є те, що люди зі співчуттям часто намагаються врятувати замерзлих ігуан, не підозрюючи про потенційну небезпеку, яка їх чекає. Ці благі наміри відігріти рептилію можуть мати непередбачені наслідки. Оскільки, розморозившись, ігуани часто демонструють агресивну поведінку і можуть завдати травм своїм рятівникам.

З настанням холодів у Флориді ігуани впадають у сплячку / Фото UnSplash

Людей закликають остерігатися

Експерти з охорони навколишнього середовища радять людям проявляти обережність і утримуватися від наближення до замерзлих ігуан. Екологи рішуче виступають за передачу цих істот місцевим центрам дикої природи або ветеринарним організаціям. Щоб полегшити цей процес, рекомендується використовувати переноску для котів, а не носити земноводне прямо в руках.

Нещодавно місцева влада повторила рекомендацію, яка закликає жителів штату утримуватися від самодіяльності.

Посилаючись на особливий випадок, влада розповіла історію про людину, яка завантажила свою машину замерзлими та сплячими ігуанами, збираючись з'їсти їх пізніше. Однак, коли рептилії відігрілися і прокинулися всередині транспортного засобу – почали поводитися неспокійно, спровокувавши аварію.

В Австралії фермер пережив напад крокодила, вкусивши його у відповідь

Під час жахливого випадку в Австралії фермер Колін Деверо зіткнувся віч-на-віч із крокодилом, що причаївся у водоймі. Істота стрімко вчепилася пащею в праву ногу чоловіка, потягнувши з собою у воду.

Рептилія завдовжки 3,2 метра мала всі шанси виграти бій, але чоловік не здався і врятував себе. Так, він спробував ударити крокодила по ребрах другою ногою, а потім випадково зубами зачепив повіку істоти, відірвавши її. Одразу після цього крокодил відпустив ногу, й чоловік зумів відскочити.