Намагався "втекти" з вольєра: чим крихітне цуценя зворушило користувачів соцмереж
Джерело:інстаграм jumbothegolden
Господарі цуценя, якого звати Джамбо, в захваті від нового члена родини. Вони активно ведуть його сторінку в інстаграм, де викладають фото та відео.
Один із відеозаписів із Джамбо сподобався користувачам соціальних мереж та активно поширився між людьми.
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На записі видно, як цуценя спокійно та обережно намагається "втекти" зі свого вольєра. Така ніжність та миролюбність Джамбо – "підкупила" користувачів.
Дивіться відео "втечі" Джамбо:
Які коментарі залишали люди під відеороликом:
- "Я не можу перестати дивитися відео".
- "Це ж треба бути таким солодким?"
- "Я так хочу собі такого ж друга".
Крім того, господарі публікують багато світлин з крихітним Джамбо. На них цуценя спить, бавиться чи намагається привернути увагу господарів.
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Дивіться фото з Джамбо: