Нахабно заліз на стіл і відмовлявся злізти: кумедне відео про собаку підкорює соцмережі

Власники домашніх тварин знають, якими неслухняними інколи бувають їх улюбленці. Ось і цей милий песик породи голдендудл повністю ігнорував спроби свої хазяйки відновити порядок та дисципліну.

Собаку на прізвисько Міллі залишили вдома саму. Але господарі встановили на кухні спеціальну приховану камеру, через яку можна розмовляти зі своїм улюбленцем.

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Песик заліз на стіл

Голдендудли – великі собаки, тому залізти на стіл для Міллі не склало жодної проблеми. Власниця собаки подивилася в камеру й побачила, що її улюблениця стоїть на столі.

Жінка почала кричати на собаку, але Мілі ігнорувала її команди. Зрештою, через деякий час собака злізла, але без особливого бажання. І одразу спробувала залізти на тумбу.

Хазяйка знову почала сваритися на улюбленицю. Тоді Міллі ображено пішла геть. Але, як з'ясувалося, вона покинула кухню ненадовго.

Собака залізла на стіл та ігнорувала команди власниці: курйозне відео

Але на цьому історія не завершилася. Коли власниця собаки подивилася в камеру через деякий час, Міллі спокійнісінько лежала на столі.

Жінка почала сваритися й кричати на Міллі. Однак собака вдавала, що спить і не чує наказів злізти.

Тоді власниця змінила тактику й почала кликати Міллі ласкавим голосом. Собака підняла голову, подивилася у камеру, й спокійнісінько вляглася відпочивати далі.

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Обидва відео стали вірусними в тіктоці. Перше переглянули майже 7 мільйонів користувачів, а друге – понад 600 тисяч.

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