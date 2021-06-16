Жахливі нахаби: кумедні фото домашніх улюбленців, що не знають сорому

Якщо ваш пес спить на ліжку, а вам навіть не вистачає місця, а кіт сидить на столі та спокійно їсть з тарілок – ви не одинокі. Пропонуємо добірку тварин, які зовсім не знають про етикет та скромність.
Домашні тварини чудово розуміють наші слабкі місця. Тому й дозволяють собі трішечки більше, аніж ми готові терпіти.
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Пес теж любить купатися / Фото Winkgo
Не можна дерти штору / Фото Winkgo
Так, мені зручно / Фото Winkgo
Це була його їжа / Фото Winkgo
Цей пес відкрив вікно під час миття машини / Фото Winkgo
Мені так зручно, усе інше не важливо / Фото Winkgo
Коли не можна класти морду на стіл, але вона і не на столі / Фото Winkgo
Спати на дивані суворо заборонено / Фото Winkgo
На диван не пускали, а про подушки нічого не казали / Фото Winkgo
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Викручується, як може / Фото Winkgo