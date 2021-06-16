Жахливі нахаби: кумедні фото домашніх улюбленців, що не знають сорому

Якщо ваш пес спить на ліжку, а вам навіть не вистачає місця, а кіт сидить на столі та спокійно їсть з тарілок – ви не одинокі. Пропонуємо добірку тварин, які зовсім не знають про етикет та скромність.

Домашні тварини чудово розуміють наші слабкі місця. Тому й дозволяють собі трішечки більше, аніж ми готові терпіти.

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Пес теж любить купатися / Фото Winkgo



Не можна дерти штору / Фото Winkgo

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут



Так, мені зручно / Фото Winkgo



Це була його їжа / Фото Winkgo



Цей пес відкрив вікно під час миття машини / Фото Winkgo



Мені так зручно, усе інше не важливо / Фото Winkgo



Коли не можна класти морду на стіл, але вона і не на столі / Фото Winkgo



Спати на дивані суворо заборонено / Фото Winkgo



На диван не пускали, а про подушки нічого не казали / Фото Winkgo

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Викручується, як може / Фото Winkgo