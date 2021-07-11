Зазвичай у кожного домашнього улюбленця є своє спеціальний особистий простір. Але схоже на те, що котам більше до вподоби собачі лежаки, і вони готові за них боротися.

Коти переконані, що будь-який зручний простір створений особисто для них. Неважливо, чи то робоче крісло, чи то шафа з одягом, чи собачий лежак – коти завжди готові боротися за своє місце.

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Війна між котами та собаками відійшла у минуле. Користувачі мережі поділилися кумедними фото, які підтверджують, що деякі собаки змирилися з котячою наглістю та не збираються сперечатися.

Сумний погляд собаки кращий за будь-які слова / Фото Glavkom

Двоє проти одного / Фото Glavkom

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Пішов на поступки / Фото Glavkom

Дай хоч з краєчку полежати / Фото Glavkom

Фінальна сцена "Титаніка" мала виглядати так / Фото Glavkom

Групова спецоперація / Фото Glavkom